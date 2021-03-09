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新冠肺炎病毒突變戰　輝瑞疫苗打趴巴西種

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/09 10:12
輝瑞COVID-19疫苗（美聯社）

輝瑞COVID-19疫苗（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）病毒陸續出現多國突變種，會否影響疫苗效力，被打上一個大問號。一項最新研究顯示，輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗可大大抑制巴西種，為全球防疫再注入強心針。

路透報導，美國德克薩斯大學醫學分部（University of Texas Medical Branch）與輝瑞攜手實驗，從已接種輝瑞疫苗的人身上取得血液樣本，發現其能抑制高傳染力的巴西變異病毒P.1。

根據研究人員，該血液抗體對病毒的遏制力，約等同於輝瑞疫苗對抗其他傳染力較低的新冠病毒效力。該研究8日發表於新英格蘭期刊（New England Journal of Medicine）。

自輝瑞BNT疫苗問世以來，對付新冠肺炎的功力陸續繳出漂亮成績單。在其他研究中，輝瑞稱其疫苗可抑制多種傳染力較高的突變種，包括英國種與南非種。不過，南非種較為難纏，會降低施打疫苗後產生的抗體。

儘管輝瑞對其疫苗抵禦南非種的能力甚具信心，該藥廠仍將持續調整「戰鬥策略」，除了打算進行加強劑量的第三劑接種試驗，也計劃改良疫苗，專門對付南非種。

延伸閱讀：
全球最大人體試驗 以色列實測輝瑞疫苗效力出爐
新冠肺炎
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