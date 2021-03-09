台灣加入女性創業學院AWE行列　8日由美國AIT與經濟部正式啟動•將招募90名創業家

經濟部長王美花（後排左4）與美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（後排左3），8日下午出席「女性創業學院計畫啟動儀式暨交流茶會」，與... 經濟部長王美花（後排左4）與美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（後排左3），8日下午出席「女性創業學院計畫啟動儀式暨交流茶會」，與台灣女性創業代表比讚合影。(AIT臉書)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）昨3月8日國際婦女節，AIT處長酈英傑昨與經濟部長王美花，共同啟動台灣女性創業學院，將招募並培訓90名女性創業家；酈英傑稱讚台灣在增強婦女和女孩的權能方面是東亞地區領導者，美台合作重要領域，就是支持女性方面所做的各種努力。

女性創業學院（AWE）由美國國務院教育文化事務局（ECA）於2019年成立，目的是增強全球女性的權能，讓女性發揮經濟潛力，並創造對所有人來說都更加穩定、安全及繁榮的環境。

台灣今年加入AWE行列，今天3月9日起至4月30日開放報名，將招募90名初創期的女性創業家並進行培訓，內容涵蓋強化台美經濟與商業合作，以及推廣語言學習等目標。

美國在台協會（AIT）與經濟部8日下午舉辦台灣女性創業學院啟動儀式，酈英傑（Brent Christensen）致詞時表示，此計畫迄今已在53個國家推行，盼今年能超過70國、接觸7000名以上女性。

他說，AWE提供女性創業家在創業或擴大事業規模時，所需的技巧、資源和人脈網路。學員在AWE計畫裡能參與名為「築夢計畫」（DreamBuilder）的線上培訓課程，並參加各種補充在地化內容的加速工作坊，同時還有建立人脈網路與業師輔導的機會。

酈英傑進一步表示，台灣在增強婦女和女孩的權能方面是東亞地區領導者，很榮幸把台灣成為美國最緊密的合作夥伴之一；在女性賦權領域上，美台雙方長期透過許多平台與計畫有著密切合作。

他舉例，從APEC、到「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的工作坊，乃至各式各樣的女力推廣與教育活動，包括科技女力、政治女力、運動女力以及STEM女力等。

AIT處長酈英傑說，「現在是美台關係有史以來最重要時刻，美台合作當中一項最重要的重點領域，就是我們在支持女性方面所做的各種努力」。

台灣經濟部長王美花致詞時則表示，女性具備細心、擅溝通，並擁有強大執行力等特質，近年「經濟女力」在全球掀起浪潮，經濟部支持女性創業運動已推行10年，如「女性創業飛雁計畫」每年舉辦女性創業菁英獎，遴選全台女性成功創業典範，2019年則啟動女性創業加速器，協助女性新創企業加速對接資金及市場。