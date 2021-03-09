【一起吃早餐 ?】週刊爆: 台灣「愛妻立委」王定宇疑密戀民進黨發言人顏若芳　王: 是房東房客關係•太太也知道

顏若芳跟王定宇有沒有一起吃早餐?仍待當事人說分明 (原圖:中央社檔案照; TN後製) 顏若芳跟王定宇有沒有一起吃早餐?仍待當事人說分明 (原圖:中央社檔案照; TN後製)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 一直給人愛家愛妻形象的民進黨立委王定宇，遭媒體爆出疑似婚外情的同居情事，對象是小他17歲的民進黨美女發言人顏若芳。真相如何，仍待釐清。

《鏡週刊》9日刊出獨家直擊稱，家住台南的王定宇，近幾個月頻繁留宿顏若芳台北的住處，過夜次數最多一週達五夜，互動儼然像是同居人。

週刊並稱王定宇留宿顏若芳住處期間，有時女方若早起外出，還會貼心帶早餐給王定宇，成了二人「同居祕戀的證據」。

話說前年(108年) 總統蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔、阮昭雄、顏若芳10月5日召開小英發言人直播節目記者會，團隊自製直播節目名稱就叫「一起吃早餐」(也太巧?!)，目的是搶攻網路族群選票。

拉回正題~~據悉立法院目前有大安會館及台北會館兩棟立委住宿會館，均為個人套房，提供苗栗以南立委住宿，每位立委登記以2間為限。

王定宇回應，因顏若芳的住處多一個空間，「我分租在台北當休息處而已」，「有要過夜或要休息才過去那邊，就一個客廳二個房間，我分租一個。」

至於顏若芳則表示，她很常向王定宇請益政治上的問題，最近和王比較常有接觸和互動，因王是台南人，「那間房子我有分租房間給王住。」

報導稱王定宇2002年3月剛當選議員時，就與小他11歲的妻子李淑吟結婚，二人育有3個兒子，李淑吟在台南擔任王團隊的副執行長，是王的得力助手。

《自由》引述王定宇說：顏若芳跟他是房東、房客關係，太太也知道。報導並引述顏若芳9日回應，針對週刊今日報導，這樣看圖說故事實在誤會大了。她也解釋，她是以八千元分租其中一間房間給王定宇，自己平常則與爸媽同住。