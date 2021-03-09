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敦南併購案疑涉內線交易　台灣光寶集團創辦人: 宋恭源3千萬交保

▲台北地方檢察署8日指揮調查局桃園市調查處，兵分13路搜索，並約談宋恭源、單姓女子等8名嫌疑人及多名證人說明，陸續移送北檢複訊。▲宋恭源目前在光寶科技股份有限公司仍有辦公室，檢調昨(8日) 前往搜索；光寶科技發表重大訊息表示，搜索範圍僅及於宋恭源辦公室，調查宋恭源私人活動，無涉公司營運。

By 社會組, 台灣英文新聞
2021/03/09 08:58
光寶集團創辦人宋恭源（右）涉嫌內線交易，檢調約談宋恭源到案，9日凌晨移送北檢。中央社

光寶集團創辦人宋恭源（右）涉嫌內線交易，檢調約談宋恭源到案，9日凌晨移送北檢。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）原股票上市公司敦南科技民國108年公告將被美商達爾公司併購，前敦南董事長、光寶集團創辦人宋恭源疑涉內線交易。檢調約談宋恭源等到案，檢察官今天(9日) 諭令新台幣3000萬元交保。

此外，宋恭源單姓女友人也以3000萬元交保，單姓女子胞妹以350萬元交保；涉案游姓夫婦及兒子各以100萬元交保。

中央社報導，宋恭源目前在光寶科技股份有限公司仍有辦公室，檢調昨(8日) 前往搜索；光寶科技發表重大訊息表示搜索範圍僅及於宋恭源辦公室，調查宋恭源私人活動，無涉公司營運。

涉案過程

敦南科技股份有限公司108年8月9日在公開資訊觀測站公告重大消息，美商達爾公司將以新設台灣子公司，以每股現金對價42.5元取得敦南科技全部股權。交易完成後，敦南將成為達爾子公司，屆時將於台灣證券交易所終止上市。

檢調查出併購案108年5月間已開始進行時任敦南科技董事長的宋恭源涉嫌與單姓友人於禁止交易期間，利用假外資交易，於同年7月間買入1萬165仟股敦南公司股票，到去年10、11月間達爾公司執行收購敦南公司股票時全數售出，2人從中賺取價差約6000萬元。

宋恭源被控將併購消息透露給包括游姓夫婦及兒子、單姓女子胞妹、單姓女子阮姓、胡姓等多名友人，讓這些友人或家屬獲利數十萬元到數百萬元不等，涉嫌證券交易法內線交易罪。

台灣台北地方檢察署8日指揮法務部調查局桃園市調查處，兵分13路搜索，並約談宋恭源、單姓女子等8名嫌疑人及多名證人說明，陸續移送北檢複訊。

《自由》報導，涉案的游姓夫妻為宋恭源鄰居、同時也是駐日代表謝長廷大舅子游明昌夫婦，游明昌進場買股獲利300萬元。9日凌晨訊後游明昌一家3口各以100萬元交保。

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