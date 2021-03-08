挹注外師推偏鄉特色雙語 新北110年外師將達110位全國最多

新北市以「2030新北雙語城」為目標挹注外師推偏鄉特色雙語。(照片來源：新北市政府教育局提供)
新北市以「2030新北雙語城」為目標挹注外師推偏鄉特色雙語。(照片來源：新北市政府教育局提供)
新北市教育局今（110）年首度與學術交流基金會合作，推動全國首創「偏鄉特色雙語實驗課程計畫」，引進10名外師至新北市16所偏鄉國小服務，透過中外師共同設計課程，以雙語方式讓孩子學習在地特色課程，並正式達成聘任100位外師目標。今（8）日記者會，由建安國小學生與外師一同以雙語介紹在地茶文化特色課程，劉和然副市長也宣布今年將再增聘10名外師，外師人數將達110名，為全國之冠。
劉和然副市長表示，新北市以「2030新北雙語城」為目標，其中推動「師資專業化」最為關鍵，除了積極進用、培訓本國雙語教師外，近年來也積極引進外籍英語教師。為平衡城鄉英語學習資源落差，今年特別與學術交流基金會合作，聘任10名外師至偏鄉學校服務，發展英語融入各領域及結合在地特色文化校本課程。10名外師經基金會嚴格篩選，最終評選出優秀之美國傅爾布萊特青年得獎人來臺進行跨文化交流。透過外師與學校各領域教師共同備課，發展具地方特色的雙語課程。今年下半年(110學年度上學期)將再增聘10名外師，外師人數將增至110名。
新北市偏鄉特色雙語實驗課程，重視讓偏鄉孩子學習英語能夠和生活經驗結合，同時了解家鄉文化，讓英語學習達到生活化的目標。野柳國小位於國際級的觀光景點「野柳地質公園」旁，因此以在地生態環境特色為主題，與外師共同設計「英語地質小小解說員」之特色課程，讓學生未來能以雙語的方式為全校師生及參訪來賓進行解說；建安國小結合在地茶文化與生態環境，以茶葉、螢火蟲及蝴蝶為主題，與外師共同設計課程，發展出「茶香螢漾蝶飛舞」之特色課程，讓學生透過雙語進行學習。外師Gretchen Oelrich提到，來臺灣前就對茶文化很有興趣，這次分發到建安國小，讓他了解整個製茶的過程，課堂中發現學生對於茶文化相當了解，他教學生怎麼用英文表達，學生也教他許多茶葉知識，是非常難得的經驗！
新北市教育局表示，新北市雖然積極提升外師人數，但「除了多，更要好」，因此於107學年度起首創完善的外師一貫化輔導支持系統，透過「職前培訓」、「在職進修」、「專業社群」及「到校輔導訪視」四大策略，確保外師教學品質。並設有專人負責協助外師生活管理，以及與學校的溝通協調，讓外師與學校的各項合作能夠更加順暢。除了外師的進用，新北市也積極提升本國籍雙語師資，透過「正式教師甄選」、「開辦雙語學分班」、「培育雙語公費生」三大管道，5年內預計增加200名以上的本國雙語師資，達成校校皆有雙語師資，向打造「2030新北雙語城」的目標邁進！
野柳國小位於國際級的觀光景點「野柳地質公園」旁，因此以在地生態環境特色為主題，與外師共同設計「英語地質小小解說員」之特色課程。(照片來源：新北市政府教育局提供)