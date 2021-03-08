挹注外師推偏鄉特色雙語 新北110年外師將達110位全國最多

新北市教育局今（110）年首度與學術交流基金會合 作，推動全國首創「偏鄉特色雙語實驗課程計畫」， 引進10名外師至新北市16所偏鄉國小服務， 透過中外師共同設計課程，以雙語方式讓孩子學習在地特色課程， 並正式達成聘任100位外師目標。今（8）日記者會， 由建安國小學生與外師一同以雙語介紹在地茶文化特色課程， 劉和然副市長也宣布今年將再增聘10名外師， 外師人數將達110名，為全國之冠。

劉和然副市長表示，新北市以「2030新北雙語城」為目標， 其中推動「師資專業化」最為關鍵，除了積極進用、 培訓本國雙語教師外，近年來也積極引進外籍英語教師。為平衡城鄉 英語學習資源落差，今年特別與學術交流基金會合作， 聘任10名外師至偏鄉學校服務， 發展英語融入各領域及結合在地特色文化校本課程。10名外師經基 金會嚴格篩選， 最終評選出優秀之美國傅爾布萊特青年得獎人來臺進行跨文化交流。 透過外師與學校各領域教師共同備課，發展具地方特色的雙語課程。 今年下半年(110學年度上學期)將再增聘10名外師， 外師人數將增至110名。

新北市偏鄉特色雙語實驗課程， 重視讓偏鄉孩子學習英語能夠和生活經驗結合，同時了解家鄉文化， 讓英語學習達到生活化的目標。野柳國小位於國際級的觀光景點「 野柳地質公園」旁，因此以在地生態環境特色為主題， 與外師共同設計「英語地質小小解說員」之特色課程， 讓學生未來能以雙語的方式為全校師生及參訪來賓進行解說； 建安國小結合在地茶文化與生態環境，以茶葉、 螢火蟲及蝴蝶為主題，與外師共同設計課程，發展出「 茶香螢漾蝶飛舞」之特色課程，讓學生透過雙語進行學習。 外師Gretchen Oelrich提到，來臺灣前就對茶文化很有興趣， 這次分發到建安國小，讓他了解整個製茶的過程， 課堂中發現學生對於茶文化相當了解，他教學生怎麼用英文表達， 學生也教他許多茶葉知識，是非常難得的經驗！

新北市教育局表示，新北市雖然積極提升外師人數，但「除了多， 更要好」， 因此於107學年度起首創完善的外師一貫化輔導支持系統，透過「 職前培訓」、「在職進修」、「專業社群」及「到校輔導訪視」 四大策略，確保外師教學品質。並設有專人負責協助外師生活管理， 以及與學校的溝通協調，讓外師與學校的各項合作能夠更加順暢。 除了外師的進用，新北市也積極提升本國籍雙語師資，透過「 正式教師甄選」、「開辦雙語學分班」、「培育雙語公費生」 三大管道，5年內預計增加200名以上的本國雙語師資， 達成校校皆有雙語師資，向打造「2030新北雙語城」 的目標邁進！

野柳國小位於國際級的觀光景點「野柳地質公園」旁，因此以在地生態環境特色為主題，與外師共同設計「英語地質小小解說員」之特色課程。(照片來源：新北市政府教育局提供)