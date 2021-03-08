2021「繪眼識地球」新北環境教育繪本比賽開跑 首獎最高5萬元

新北市環保局去年首次辦理「繪眼識地球」 環境教育繪本徵選比賽，引發迴響熱烈，今(110)年度繪本徵選 比賽再度起跑，分為國小組、國中組及社會組，各組首獎高達5萬元 ，鼓勵大、小朋友透過繪本創作發掘新北市在地環境議題 （ 如環境保護、永續發展、環保人物、氣候變遷、災害防救等)， 啟發珍惜家鄉土地的心並化為行動，共同推動環境永續。

環保局8日表示，各組參賽資格為 109 學年度第 2 學期在籍之學生（社會人士除外），「國小創作組」為國小3年級至 6年級；「國中創作組」為國中1年級至3年級；「社會創作組」 則為高中職以上學生或社會人士，各組首獎獎金高達5萬元， 收件日期為今年5月3日至110年6月15日下午5時截止。 歡迎本市對於環境教育繪本創作有興趣的朋友踴躍投稿。

環保局指出，去年國中小創作組首獎得主作品「天之禮燈致災」， 探討平溪放天燈的傳統文化與環境保護間的衝突議題， 檢討人類與環境該如何友善共存， 最後故事主人翁發明了天燈式風箏， 在文化保留及環境保護中取得平衡。 而同樣是去年首獎的社會創作組作品「好想一起吃飯」， 以動物王國為背景，引領讀者進入森林世界， 由森林之王舉辦歡樂的聚餐，卻留下不少垃圾為伏筆， 鋪陳一次性餐具與垃圾造成環境的污染及負擔， 讓動物們決定採取行動一起解決。

環保局表示，繪本製作不但讓創作者思考環境議題， 也能啟發更多讀者共同思考土地的未來，啟發大眾對於環境的關心、 認識與行動，並對環境素養產生潛移默化。另外， 未來公布得獎作品後將辦理系列活動，包括頒獎典禮、說故事、 電子書等推廣活動，讓環境教育向下扎根，屆時歡迎民眾共襄盛舉。 新北市環境教育繪本徵選簡章及相關辦法請至新北市政府環境保護局 官方網站(https://www.epd.ntpc.gov. tw/Article/Info?ID=7199)及新北i環保 粉絲團查詢。