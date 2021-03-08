北富銀攜手美律實業簽訂首筆「永續指數連結貸款」

台北富邦銀行於3/5宣布與美律實業簽訂3年期「 永續指數連結貸款(Sustainability Linked Loan)」。此為北富銀首筆連結永續發展指標的企業貸款， 不僅能為企業實踐ESG(Environmental、Soci al、Governance)承諾提供有力支持，更有助於發揮金 融本業影響力，建構永續金融生態圈，攜手企業夥伴創造共榮新局。

北富銀表示，「永續指數連結貸款」是以企業永續表現為基準， 評估申貸企業在經濟發展、環境保護、 社會影響等各面向的績效表現，並結合產業特質制定貸款指標， 鼓勵企業客戶訂立長期綠能經營方針。 跟傳統綠色債券或綠色授信相比，「永續指數連結貸款」 資金運用範圍更具彈性，可為企業永續發展挹注更多動能。

美律實業是台灣電聲產業領導廠商，客戶遍及全球， 營運據點橫跨亞洲及歐美，秉持著願景「傳遞美好聲音， 豐富人類生活」，除了提供客戶專業的電聲產品之外， 並將終端使用者的安全健康及對環境永續的影響，視為己任，自20 13年始自發性編撰企業社會責任報告書，也在2020年首次參加 並獲得TCSA台灣企業永續報告書銅獎，未來將更聚焦ESG各面 向的作為，為永續地球善盡企業責任。

北富銀於2017年正式加入赤道原則協會，不僅納入各項ESG評 量指標衡量客戶永續發展風險， 促使授信對象重視環保與企業社會責任的實現， 更積極擴大綠色金融，風電授信融資金額及件數居本國銀行之冠。 北富銀對永續領域的投入及推動實績，贏得了國內外一致肯定，於2 020年榮獲《財資雜誌(The Asset)》最佳綠色聯貸案、《全球品牌雜誌（Global Brands Magazine)》最佳社會共融金融品牌、資誠CSR影響力獎 「社會共好影響力獎」、《今周刊》 最佳永續發展獎第一名等重要殊榮。

未來，北富銀將持續深耕並研發與永續發展連結的創新產品， 在符合企業客戶的永續經營框架下，提供更多元適切的金融服務， 期望激勵企業投入推動永續價值，朝共好願景攜手前行。