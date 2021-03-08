台灣河岸二十音樂祭「西門慶與紅樓夢」3/25展開　六個舞台、90組演出、連嗨4天!

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）位處西門紅樓的河岸留言Riverside展演館，是許多音樂人的起飛之地，為了慶祝成立滿20年，將於25日起舉辦河岸二十音樂祭「西門慶與紅樓夢」，將會有雷光夏、江美琪、四分衛等90組音樂人陪聽眾一起嗨4天。

Radical Chic (河岸二十音樂祭之西門慶與紅樓夢)

圖/河岸二十音樂祭之西門慶與紅樓夢

圖/河岸二十音樂祭之西門慶與紅樓夢

河岸留言Riverside展演館走了20年，見證不少天王、天后及樂團的初出道時期的演唱會，根據中央社報導，歌手盧廣仲、王若琳、樂團蘇打綠都曾在河岸留言演出。

對於重返河岸留言開唱，江美琪回憶舉辦專輯「我們都是一朵花」專場時就在大河岸演出，是熱鬧又溫馨的氛圍。她很開心在這裡認識許多玩音樂的朋友，也期待這次的大型音樂派對能讓樂迷們好好享受。

雷光夏則認為公館河岸就像家給人的感受，「來聽音樂的觀眾都是特別親密的，在小河岸裡頭搞怪、做各種實驗都是可以的。」雷光夏這次希望帶大家進入回憶的幽暗小徑，找到遺失在過去的那本日記。

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『1976樂團』(河岸二十音樂祭之西門慶與紅樓夢)

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