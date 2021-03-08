宜蘭綠色博覽會 3/27登場 侯友宜林姿妙共邀參與春祭盛會

宜蘭縣每年春季的大型環境教育旗艦活動綠色博覽會， 將於3月27日至5月9日在蘇澳武荖坑風景區登場。 新北市政府與宜蘭縣政府合作，今(8)日於新北市政府6樓大禮堂 舉辦「2021宜蘭綠色博覽會登場記者會」， 侯友宜市長與林姿妙縣長共同邀請鄉親參與一年一度的春季盛會。

林姿妙縣長表示，2021宜蘭綠色博覽會今年活動主題連結聯合國 「全球永續發展目標 SDGs」，將生態物種保育、氣候變遷行動、智慧農業、 永續漁業、再生能源、減塑倡議融入策展規劃， 建構一個在體驗中學習友善環境，在休閒中理解自然生態的「 希望城堡」，並藉由400年前西班牙文學中的夢想騎士唐吉訶德， 以大型藝術裝置、定目偶劇、全新創作歌曲、主題館專區展覽，「 彰顯人因夢想而高貴，因行動而不凡的價值」， 召喚更多如齊柏林導演般為環境奉獻，成就典範行動的勇士。 綠色博覽會選在戶外開闊的武荖坑風景區舉辦，園區青山綠水， 風景秀麗，非常適合大家一起來郊遊踏青， 同時也能在寓教於樂的休閒體驗中學習友善環境，珍惜生態物種， 以及減緩氣候變遷的永續發展理念。為落實防疫新生活， 綠博除要求入園需配戴口罩並採實聯制外， 在入口處將設置紅外線熱像測溫儀，及於各展館提供測量額溫服務， 若有民眾發燒超過37.5度，將進行關懷勸導離園。此外， 園區也會做好場域與設備的消毒工作，飲食設置專區，遊客達人數上 限時將進行總量管制等作為，讓民眾能夠安心放心，綠博準備好了， 歡迎大家蒞臨！相關資訊可上綠博官網http:// greenexpo.e-land.gov.tw/ 。

新北市長侯友宜表示， 感謝林縣長邀請新北成為宜蘭綠博盛會的夥伴縣市。 新北市是全台最大的消費地，擁有403萬人口， 市府與國際有機農業聯盟亞洲分會(IFOAM Asia)共同成立「亞洲有機行銷智能中心 （CEIOMA）」，推動有機、 友善農產品行銷與國際有機農業交流，也創設「友善契作大聯盟」， 邀請北臺各縣市一起推廣有機友善農產品。今年新北將會以「有機 會更好」為主題，在綠博展示新北市政府有機農業國際事務的願景、 商業模式的發展，並示範各種智慧化販售、無人販售等商業設施， 希望所有人都能在過程中看到「有機」的價值，並找到自己的「 機會」，讓台灣農業「有機 會更好」！同時也藉由「友善契作大聯盟」， 利用線上媒合機制促成穩定的契約農業，持續推動農業健康邁進， 相關資訊可上：https://lecfp.org/ index.php。

為表達對新北市、花蓮縣、彰化縣等夥伴縣市共同參展的感謝， 綠博特別推出夥伴縣市週，其中3月27日至4月2日為新北週，身 分證字號F開頭或設籍於新北市之民眾持身分證明文件， 不分平假日，一律比照宜蘭縣民只要100元就能入場， 錯過縣市週時間，將會回到正常公告票價，敬請把握機會踴躍參觀。