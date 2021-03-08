台灣證交所：上週外資在集中市場賣超715.39億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/3/2~2021/3/5）外資在集中市場總買進金額為3,596.64億元，總賣出金額為4,312.03億元，賣超為715.39億元，另統計自2021年年初至3月5日止，外資總買進金額為3兆4,776.70億元，總賣出金額為3兆7,423.74億元，累計賣超為2,647.04億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆428.77億元新台幣，占全體上市股票市值的45.64%，較2月26日的22兆2,981.33億元新台幣，減少2,552.56億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進273,340千股，賣出214,379千股，買超58,961千股。

第二名：長榮：買進114,851千股，賣出100,460千股，買超14,391千股。

第三名：仁寶：買進59,061千股，賣出45,585千股，買超13,476千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進227,423千股，賣出421,604千股，賣超194,181千股。

第二名：台積電：買進114,898千股，賣出178,250千股，賣超63,352千股。

第三名：新光金：買進64,861千股，賣出109,800千股，賣超44,939千股。