新北『女子』日子幸福密碼 侯友宜與4名女性暢談星座

為慶祝110年婦女節，新北市政府社會局於8日上午在市府3樓逗點舉辦「新北『女子』日子幸福密碼」活動。市府將12項友善婦女的服務方案，巧妙的透過12個「星座」呈現，侯友宜市長並與四位代表女性暢談星座，帶出夢想、傳承、勇氣與自信，希望市府能為婦女朋友創造更多元、友善且平等的生活環境！

侯友宜表示，新北市人口將近403萬，女性有51％，還每年微幅成長中。升格10年來，女性成長率5.08％，高於男性1.68％，女性勞參率也從10年前的50.4％，成長到51.6％，因此「新北市要靠女性撐起一片天！」

侯友宜表示，新北市推動許多友善婦女的服務方案，不管是在性別平權、生活照顧、經濟就業或成長學習等，均有具體作為，例如女性居家水電修繕、弱勢家庭坐月子到宅服務、受暴婦女生活重建、新住民及單親家庭支持培力、婦女大學、老年生活規劃的晚美人生等，以滿足不同年齡層、不同族群的女性需求。

活動中邀來分別代表夢想的雙魚座新北女孩游庭誼、代表傳承的巨蟹座女性導覽員楊桂馨、代表勇氣的牡羊座新住民武氏芳恆、以及代表自信的天秤座時尚總監何碧英等4位新女性與侯友宜對談，而侯友宜也自剖是雙子座，喜歡交朋友，面對事情雙向思考。

今年就讀金陵女中3年級的游庭誼，參加新北女孩培力計畫，她曾任歐盟行動青年氣候論壇代表，她給同儕建議是「要跳出舒適圈，勇敢追求夢想，不要害怕失敗。」

來自平溪菁桐的楊桂馨，15歲就在礦場工作，歷經父親早年罹患矽肺症逝世，母親也必須到礦場工作，在「要入坑死一個、不入坑死一家」的年代，歷經滄桑，如今嘗試以女性的角度導覽，述說當年礦工與家人後代的生命故事，在市府推動的「平溪菁桐女路」計畫中，培訓許多女性導覽員。

另位來臺23年的越南新住民武氏芳恆，剛嫁到臺灣時為了貼補家用，到工廠做工卻不慎被機器壓斷手指，一度想不開，因緣際會到八里衛生所擔任通譯員，卻發現有些新住民姊妹境遇更需要幫助，激發她成立新住民關懷協會，3年來幫助許多新住民，她告訴姊妹們：「不管生活多辛苦，遭遇多少困難，要勇敢的走下去，新北市政府一定會和我們站在一起！」

曾擔任獅子會總監和國際蘭馨交流協會創會理事長的何碧英，被稱為「時尚總監」，因為她任內積極熱心、推動許多公益，又能廣結善緣，充滿自信，也充分展現女性價值，侯友宜讚她「不僅人美，心地更美！」