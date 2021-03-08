梅根爆炸性專訪激怒媒體 英國小報群起圍攻

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國哈利王子與妻梅根的爆炸性歐普拉電視專訪，在CBS播出後引發軒然大波，目前尚不清楚將在英國王室激起多大漣漪，但原就與這對夫婦「勢如水火」的英國小報，顯然不打算放過這機會，一一站上反攻陣線，砲轟二人爆料之舉都是為了一己之私。

梅根在訪談中細數王室生活的孤單與無力，不僅曾萌生自戕念頭，也對兒子亞契膚色深淺引發不當關切感到不平。想當然爾，王室秘辛立刻躍上全球媒體頭條，但多年來與二人關係劍拔弩張的英國小報，處理此專訪的方式明顯帶有尖刻諷刺意味。

每日郵報（Daily Mail）以整版報導事件，甚至如連珠炮攻擊般下了這「瘋狂」頭條：「梅根宣稱懷孕5個月時想輕生；凱特逼哭她；王室拒絕讓亞契獲得王子頭銜因擔憂他的膚色過深；與此同時哈利透露即將誕生的寶寶性別為女生。」

每日郵報網站首頁被至少13篇圖文並茂的相關文章洗版，嗆聲力道不可謂不大。該網站甚至以斗大標題寫著「我想殺了自己」，並反覆播放梅根訪談中的一段話，「我真的不想活了」。

其他小報雖未如此明目張膽地冷嘲熱諷，譏嘲的評論依舊少不了。太陽報（The Sun）引述內幕消息，指哈利與梅根拒絕事先告知王室專訪內容，恐怕早就燒毀了聯結家族的橋樑。先前有媒體戲謔地以「梅根脫英」（Megxit）嘲諷其與王室的不和諧，太陽報也有樣學樣創了新詞──「流亡梅根」（Megxile）。

哈利2月時在詹姆斯·柯登深夜秀（The Late Night Show with James Corden）大嘆，英國媒體就是有摧毀其心理健康的能力。忍無可忍的這對夫妻，去年更直接宣布將切斷與英國四大小報的所有往來，包括每日郵報、太陽報、英國鏡報與每日快報。

在專訪中，梅根無奈表示，媒體對她與威廉王子之妻凱特的報導，顯然有著雙重標準，「他們似乎想將我們倆塑造成英雄與惡人的形象」。

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