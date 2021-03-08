絕緣三癌靠篩檢　即日起參加癌篩可獲得百元「加菜金」、神明加持的「平安米」

即日起至６月底，市民朋友來篩來抹護腸照，首篩6抹有禮到！（北市衛生局提供。） 即日起至６月底，市民朋友來篩來抹護腸照，首篩6抹有禮到！（北市衛生局提供。）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）北市中山區健康服務中心為鼓勵民眾做癌症篩檢，即日起至6月底舉辦「絕緣三癌有妙招」活動，市民只要完成篩檢即贈神明加持「平安米」，首次參加大腸癌、乳癌篩檢及6年以上未做過抹片者完成篩檢者更有「百元加菜金」兌換券及全聯消費加碼送「鴻喜菇」等好禮。

依據衛福部108年國人十大死因統計，惡性腫瘤已連續48年位居首位，其中每年有超過1萬位國人死於四大癌症，而四大癌症（大腸癌、乳癌、子宮頸癌和口腔癌）篩檢是目前成本效益最高的篩檢項目，早期篩檢可有效早期治療，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。。

依衛福部國健署統計，每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率；定期子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率。

北市中山區健康服務中心林柳吟主任表示，衛福部國健署針對年滿30歲婦女提供每年一次免費子宮頸抹片檢查；45-69歲婦女提供兩年一次免費乳房攝影篩檢，如二等親間有罹患乳癌病史的40-44歲市民也可以免費篩檢；50-74歲提供兩年一次免費大腸癌篩檢，鼓勵符合資格的市民踴躍參加篩檢。

四大癌症篩檢是目前成本效益最高的篩檢項目，早期篩檢可有效早期治療。（北市衛生局提供）