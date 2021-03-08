陳時中：台灣國產武肺「高端疫苗」收案卡關•可先施打其他年齡層 「疫苗護照」採行•時機尚未成熟

衛福部6日在台北三創生活園區舉辦「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」慶祝國際婦女節活動，衛福部長陳時中（中）也出席，並與現場... 衛福部6日在台北三創生活園區舉辦「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」慶祝國際婦女節活動，衛福部長陳時中（中）也出席，並與現場貴賓合影。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）牛津AZ疫苗上週到貨11.7萬劑，正在進行檢驗封緘。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(8日) 說，這批疫苗共接受6項國際通用檢驗以及1項台灣要求的檢驗，目前進度順利。

(指揮中心3.8記者會直播截圖)

陳時中下午在疫情記者會中表示，目前檢驗相當順利，檢驗完畢就會開始施打，但還沒有接種時間表。

外界傳出國產高端疫苗收案狀況不如預期，尤其在高齡族群收案遇到困難。陳時中表示，據他了解，高端疫苗在一般年齡層收案沒什麼問題，但高齡族群確實少了一點，希望民眾支持國產疫苗，積極參加臨床試驗，最後若仍然無法順利收案，可能會請業者變更緊急使用授權（EUA）計畫書，採分年齡層通過，但還是期待能按照原本的計畫完成收案。

陳時中6日受訪時曾說，高端疫苗在一般年齡層收案順利，高齡者相對較少，但未來可視科學證據先開放65歲以下者施打。

陳時中6日上午出席衛福部婦女節活動，會前接受媒體訪問時表示，國際現在都在搶武漢肺炎(COVID19, 新冠肺炎) 疫苗，但相信搶貨效應會隨供應增加而遞減，但未來半年還是很緊迫的情形，會盡量避免台灣受到影響。

國產高端疫苗屆時可看科學證據到哪

先開放不同年齡層施打

中央社6日引述其他媒體報導，國產疫苗實驗收案卡關，高端疫苗收案已超過3277人，其中1658人完成第一劑接種，比較大的問題是65歲以上族群收案進度落後，原定收案810人的計畫已調降至740人，但截至3日為止僅收案200多人。

陳時中6日說，高端在一般年齡層收案很順利，但高齡者收案相對少。但應不會影響疫苗上市時程，疫苗都會有規範施打年齡，屆時可看科學證據到哪，先開放不同年齡層。如果65歲以上證據還不充分，可先打65歲以下，等證據充分再開放65歲以上，但當然是希望同時開放。

疫苗護照採行 時機尚未成熟

國際間開始接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗後，有部分國家拋出疫苗護照構想，但陳時中日前受訪透露，疫苗和病毒的關係仍有未明之處，未來接種到一定程度後，仍傾向透過入境檢驗「眼見為實」做為縮短檢疫方式，遭學者質疑沒有科學根據。

陳時中8日在記者會澄清此事，他表示，如果疫苗護照已被世界認可，有一定規格、方式和效果，台灣一定會採用，但目前各界都還在研議、規劃，因此在此之前還是會以「眼見為實」方式開放，這是合乎科學的。

針對疫苗護照，陳時中6日受訪時曾說，未來疫苗護照或相關旅行通行的證件必然會做，但時間還未定。儘管相信疫苗有助降低傳染力，但有打過疫苗者要進到像台灣這樣的安全區域，對台灣風險是高的。

COVAX疫苗 應該很快會到貨

至於COVAX疫苗何時到貨，陳時中說，目前取得COVAX配送疫苗的大多是開發中國家，和付費取得的疫苗為不同供應廠，和台灣同為非聯合國會員的國家都還沒收到疫苗，但應該很快就會來。

疫苗副作用問題

至於外界關心疫苗副作用的問題，陳時中說，打了疫苗一定會有反應，這是身體自然產生的免疫現象，民眾不用擔心。若民眾有體質過敏、食物過敏或慢性病等，可在施打前先跟醫師充分諮詢再評估是否接種。