「豬朋狗友」桌遊參一咖　台灣移民署新住民親子活動出妙招

移民署舉辦之親子教育活動吸引來自香港、大陸地區、越南、馬來西亞約20名之新二代學生及其家長參加。(圖/移民署提供) 移民署舉辦之親子教育活動吸引來自香港、大陸地區、越南、馬來西亞約20名之新二代學生及其家長參加。(圖/移民署提供)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）為迎接兒童節，台灣內政部移民署新北市服務站5日在蘆洲仁愛國小安排家庭教育課程，融入桌遊和繪本選讀活動，鼓勵家長和新二代培養親子關係，吸引來自香港、中國、越南、馬來西亞約20名之新二代學生及其家長參加。

台灣移民署不只致力於新住民家庭的培力發展，近來更舉辦許多親子活動，這次的親子教育課程，特別邀請新北市家庭教育中心講師張翠芬授課，向參與的家長學員解說健全家庭的重要性。她表示家庭氣氛的經營和親子關係的培養，對於孩子完整人格的形塑有很大的影響。

此外，活動也藉由「豬朋狗友」(Pick-a-PIG)桌遊，來增進新住民和子女的親子關係，十分寓教於樂。同時也準備美國繪本「橘色奇蹟」(The Big Orange Splot)，傳達天生我材必有用、行行出狀元的價值觀念。

對此，家長學員張先生表示，由於自己是雙薪家庭，時常因忙於工作而疏於與孩子互動，透過這次的活動，他更加拉近與小孩的距離，甚至已經和妻小約定好，這次的兒童節一定要帶他們出去走走。

不只是親子活動，移民署也有許多鼓勵新住民及其子女努力就學的計畫，歡迎家長踴躍申請。新北市服務站主任林振智表示，109學年度的「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」已經開跑，申請類別有優秀學生獎學金、特殊才能優秀學生獎勵金、新住民證照獎學金、清寒助學金及新住民子女總統教育獎勵金，期間只至3月31日止。

新住民家長與孩子一同挑戰「豬朋狗友」(Pick-a-PIG)桌遊。(圖/移民署提供)

現場選讀繪本「橘色奇蹟」，強調每個人都是獨一無二的個體。(圖/移民署提供)

此次活動吸引來自香港、中國、越南、馬來西亞約20名之新二代學生及其家長參加。(圖/移民署提供)