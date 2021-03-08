船返10船員全不在... 台灣永裕興18號拖帶二個月終抵蘇澳

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）蘇澳籍漁船永裕興18號失聯到發現後二個月，在多方協助下終於在8日返抵蘇澳港碼頭，遺憾的是，船上十名船員神秘失聯迄今仍下落不明，生還機率渺茫。

永裕興18號上有台籍李姓船長與9名印尼漁工，去年9月底從南方澳漁港出海，前往太平洋作業，卻在12月30日與岸上失去聯繫，船長家屬今年元月1日通報求援，美國定翼機隔天在中途島海域發現漁船蹤跡，但不見船上有船員活動。

自由報導，台灣方面也出動船隻進行登船救援行動，億榮18號1月19日首度接觸到該船隻，因海象不佳無法登船，雖有呼叫但未有人回應，同時發現船艙有浸水狀況，駕駛艙嚴重受損，只能將「永」船拖帶，10天後與1月11日出港的海巡署巡護8號會合，巡護8號於1月31日派員登船，未尋獲船員下落。

台灣漁業署一月底表示，該船救生艇不見蹤影，不排除船上人員已逃生。台灣方面當時已請美方擴大搜救範圍尋找救生艇，但仍未尋獲，船長船員恐凶多吉少。

經過漫漫一個多月的拖船航行與戒護任務，海巡署巡護8號在台東外海時油糧已低於安全範圍，3月8日清晨，宜蘭縣政府船隻宜安6號從台東成功附近海域接手，同日中午帶著永裕興18號返抵蘇澳港碼頭。船隻到港後，消毒人員先上船作業，檢察官隨後也會登船啟動偵查程序，釐清船在人不在的原因。