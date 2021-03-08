婦女節你快樂嗎？資誠：新冠疫情女性育兒負擔重　加快離開職場

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）今天是3月8日國際婦女節，國內知名會計師事務所同日發佈報告，指在COVID-19疫情影響下，全球勞動市場女性離職速度高於男性，這可能與疫情期間女性在「無薪育兒」和「家務勞動」上比男性承擔更多責任，而不得不選擇暫時離開工作崗位，但職涯中斷恐對女性未來薪資與職位升遷均不利。

資誠聯合會計師事務所發布的《2021全球女性工作指數報告》顯示，去（2020）年受到COVID-19疫情影響，全球24個OECD國家中有17國失業率增加，其中女性受到影響最大。報告將此現象歸咎於女性負擔不平等照顧責任的時間變更長，因此需短暫離開勞動力市場，預估到了2021年底，全球女性工作的發展進程可能會退回2017年的水準。

資誠聯合會計師事務所共融與多元負責人郭柏如表示，儘管全球每個人都感受到疫情對勞動力的影響，但這段期間女性離職的速度比男性快。除了家事負擔責任重，郭柏如認為，許多女性多在人口稠密、人際互動密集的服務產業工作，例如住宿、食品服務及零售業，隨著疫情造成社交距離擴大和封城措施，這些產業面臨了前所未見的失業情況。

報告舉美國為例，女性失業率從2020年3月的4％急劇上升至2020年4月的16％，到了2020年底，女性失業率仍站在6.7％，比2019年同期高出3個百分點。英國則是有實施職務保留計畫，尚無法評估疫情對英國女性就業造成的影響，但就算計畫因疫情趨緩結束，但女性返回職場情況恐不樂觀，畢竟到去年10月底止，1,530萬個職位保留計劃中有52％是女性的工作。

根據聯合國婦女署(UN Women)的研究，在COVID-19之前，女性平均每週在無償育兒方面的時間比男性多6小時，但差距在疫情期間擴大至7.7小時，相當於女性每週花費31.5小時育兒，這幾乎是一份額外的全職工作卻又無償，減少女性對經濟的貢獻，如果情況未好轉，將有更多女性永久離開勞動力市場，不利於實現性別平等，也會降低在經濟上的生產效率。

報告也說，就算疫情後女性返回工作崗位，職涯中斷將對她們在勞動力市場前景產生長期影響，薪資和職位通常都會比較低。

為促進女性勞動參與，資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛建議政府與企業採取行動，評估疫情期間性別薪資差距是否有擴大問題並採取行動，而在未來成長性高的產業，提供女性更多支持及就業機會，重新塑造一個永續且具包容性的工作環境。