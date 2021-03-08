【天家無情？】英國王室掀波瀾 梅根驚爆輕生念頭

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國哈利王子與妻梅根接受美國知名主持人歐普拉專訪一事，未播先轟動，外界都相當關注這對自願退出英國王室的夫婦，會爆出何種驚人秘辛。果不其然，梅根在7日播出的節目中，抱怨遭受不公待遇，連兒子的膚色都被非議。

梅根的非裔血統在王室實屬罕見，本就是外界津津樂道的話題。美聯社報導，她提到懷第一胎亞契（Archie）時，王室竟傳出耳語，擔憂「其膚色不知會有多深」，主持人歐普拉聽聞後一度訝然，久久說不出話來。

這耳語是從哈利轉述得來，但梅根拒絕透露是何人表達了這項關切，因說出來恐會對王室帶來「破壞性後果」。

在妊娠期間，梅根也對兒子無法取得頭銜一事忿忿不平。她含淚表示，並不在意亞契能否受封王子等頭銜，純粹憂心如此一來，他將無法獲得保護，在八卦小報環伺的情況下，不免有安全疑慮。

梅根細訴，初嫁入王室的她太過天真，完全不懂這大家族的運作規則，承受了巨大心理壓力，甚至一度有自戕念頭。當她為此向王室事務管理部門尋求協助時，卻無法獲得任何支持，令人心寒。她更直言，加入這家族後，才慢慢發現部分人士會以「保護其他家族成員」為由不惜扯謊。儘管如此，她對女王伊莉莎白二世並未口出惡言，表示女王對她總是很好的。

哈利王子也坦言，在王室的日子有如困獸（trapped），是梅根解放了他。二人去年宣布不再履行王室義務後，即被斷了金援，是母親黛安娜王妃留下的遺產，讓他們得以展開新生活。根據CNN，梅根受訪時，戴上了黛安娜生前多次公開亮相時配戴的鑽石手環，顯然是為了致敬這位被狗仔逼向絕路的傳奇人物。



梅根戴上已故黛安娜王妃的鑽石手環（美聯社）