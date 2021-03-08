賞櫻「暴走」！　足底筋膜炎患者增　足醫：睡醒踩地會痛要當心

【健康醫療網／記者林怡亭報導】全民瘋賞櫻，民眾「暴走」欣賞美景，因足底筋膜炎而就醫的患者也明顯增加。 知名皮鞋集團旗下足醫健康中心團隊提醒，由於塞車時雙腳長時間處在低活動量的狀態，和下車後立刻四處走動的高活動量形成落差，有時又要停留在景點處等待拍照，若在斜坡站得比較久，就好比讓雙腳長時間站在拉筋板上，足底筋膜不斷受到拉扯，又碰上近期日夜溫差大，早晚氣溫驟降，肌肉延展性較差，都會增加罹患足底筋膜炎的風險。

睡醒踩地會痛 當心足底筋膜炎徵兆

足踝外科醫師朱家宏表示，如果睡醒時腳踩地會疼痛，走一走會稍微緩解，可能已經出現足底筋膜炎徵兆，若嚴重程度到達第二期，到了下午又會愈走愈痛，到達第三級時連暫停走路也無法緩解疼痛，到了第四期因為腳底神經長期疼痛已經失調，連坐著不動都會疼痛。

「千萬別認為症狀輕微時只要休息就好、不必看醫生。」朱家宏說，足底筋膜炎在急性期當然要先休息，及早請足踝專科醫師診治，給予消炎止痛藥物或協助舒緩復健，若拖延超過三週變成亞急性期、超過三個月成為慢性期才就診，接受治療態度也不積極，可能導致病況反覆。

天氣變化、筋膜退化、肥胖、缺乏運動 都是足底筋膜殺手

一般而言，足底筋膜炎好發於天氣變化時，尤其天氣突然轉冷，筋膜比平常更僵硬，民眾卻來不及反應而照常活動，就可能增加運動傷害、筋膜損傷拉傷的機會。此外，就體型來說，台灣年年蟬聯亞洲肥胖人口比例第一名，身材高大肥胖者多，這些都會促使現代人的足底筋膜退化，因而容易受傷、發炎、疼痛。

朱家宏醫師表示，常聽到的足底筋膜，比肌肉來的堅硬，血液循環也比較不好，「40、50歲後肌腱、韌帶耗損，再加上年紀大體重增加、缺乏運動習慣，都是足底筋膜炎的好發族群。」

物理治療師鄭融也指出，筋膜退化造成的影響可能比想像中更大，筋膜在體內不僅有維持身體結構穩定的作用，互相連結、包覆全身的筋膜更是一套緊密的網絡，像神經系統一樣能夠發揮傳輸訊息的作用，因此筋膜退化不僅容易引起足底筋膜炎等受傷疼痛的情形，還會因為筋膜退化使得大腦反應連帶變得遲緩，進而增加造成跌倒或運動傷害的風險。

▲行萬里路更要選對鞋，現代人缺乏鍛鍊的雙腳需要穿著適用的鞋具，以達到適當的保護效果。

破解鞋具常見迷思 延緩筋膜退化從找回正確步態開始

為了維持筋膜健康、延緩筋膜老化，關鍵在讓體態保持在良好平衡狀態。第一步建議不妨從找回正確步態開始，例如透過「動態足壓量測」等方式，幫助了解自己的步態類型以及身體重心是否偏斜、不穩定。而現代人缺乏鍛鍊的雙腳，當然還是需要著用適合的鞋具，以達到適當的保護效果。

朱家宏醫師舉例說，很多人對鞋具有迷思，認為旅遊或長途走路，穿平底鞋比較好，或是以為買足弓墊來用就能解決問題。除了步態要正確，現代人應該要建立好的生活習慣，培養運動應考量到運動量、實用性、多樣性等三大原則：

一、 運動量：要不多也不少，少了效果不好，多則容易受傷。許多足底筋膜炎患者常會說他有運動，就是走路，但是走路走太多，其實也是足底筋膜炎的成因之一。

二、 實用性：跟日常生活要有關係，像是做從椅子上站起來的動作幫助鍛鍊四頭肌預防膝痛，或是做前弓後箭的動作增加下盤力量防止跌倒。

三、 多樣性：人類身體結構的原始設計，並不是為了在平坦硬地上活動，而是要在土地、草地上面，接觸地面是比較軟的，盡可能結合各種行走、跑、跳、蹲等種種動作，甚至手腳併用，增加腳底肌肉使用量，讓運動豐富多樣，把運動變得更有趣。

現代人缺乏真正的活動，尤其是「足部活動」，很少活動腳底的肌肉，再加上經常久站、久坐，固定在單一動作或小範圍活動，都違反了筋膜活動的原理，長久下來對筋膜都會造成傷害。朱家宏醫師提醒，「我們足踝科醫師非常建議平常就要讓足底肌肉活動，例如做前弓後箭的動作拉開後腳筋，或抓毛巾、抓彈珠等讓腳趾抓握的動作，感受到腳底肌肉有在使用，踮腳尖也能讓足底筋膜收縮，有了這些拉扯、縮短、伸長的動作，過程中血液循環能讓筋膜容易得到營養、變得更強壯。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49278/

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