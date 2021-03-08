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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「三八婦女節，説什麼好呢？」知名主持人兼作家于美人，今天(8日) 在臉書po文說:

我曾問過母親，當年父親過逝時您才23歲，還要帶著3個小孩，一家孤兒寡母，您怎麼走過那艱苦歲月，母親說：「就笑笑的過啊！笑也是過一天，拿毛巾擦眼淚也是過一天！」

于美人提醒大家:

為了應景，于美人po出她與好友彭佳慧、葉璦菱等人的合照說，「找了三個人的合照，二位我喜歡的人，上週聚會她們自拍時我亂入。哈哈！」

另一位也是美人級的立委許淑華，則在臉書秀出一張側面的沙龍照，上面寫了八個字「自信同行、自在有我」、「祝每位美麗的你，從容自在、自信前行」。引起廣大網友回應!

婦女節快樂！

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【三八婦女節•説什麼好呢？】台灣知名作家于美人: 請一直保持微笑 立委許淑華po美照:從容自在、自信前行