〈財經主筆室〉蔡總統幫台灣勞工求加薪 其實可以再勇敢一點

蔡英文總統近日終於開口幫勞工向企業請命，希望良好企業能夠幫勞工加薪，但總統其實還能做得更積極一些。應該採取「要求」加薪而非「請求」，透過大幅調高國內基本工資方式，直接幫勞工朋友們加薪才對。畢竟，台灣目前經濟環境已具備大幅調薪條件的優勢，此時不漲更待何時呢？

為何目前是大幅調薪最佳時刻？理由有二，一是據美國半導體協會（SIA）發布報告顯示，2020全球半導體製造產能中，美國僅佔12%，台灣和南韓合計則佔43%。台韓半導體產業地位在世界舉足輕重，這種趨勢未來數年內都不太可能改變。

再者，理由二是台灣上市櫃企業最近幾年獲利屢創新高，去年受疫情影響全球經濟重挫，台灣除觀光業外幾乎未受影響，上市櫃公司去年第3季整體稅後純益為7,694億元，季增37%，年增23%，再次締造單季歷史新猷，台灣企業絕對有足夠能力調薪。

雖與前朝相比，蔡英文政府算相當照顧勞工，逐年調漲基本工資共五次，但皆採溫和調整方式，從2016年的每小時120元、每月基本工資20,800元，到2021年的基本薪資為每小時160元，每月基本工資為2萬4,000元。

但相較於南韓，台灣很少有機會一次就將基本薪資調整10%以上。南韓自從2017年文在寅政府上任後，就積極推動減少工時與提高基本薪資，規定僱用人數超過300人以上企業，工作時數由一週68小時大砍至52小時，2017年基本時薪為6,470韓圜(約台幣140元)，到了2021年調整至8,720韓圜，若以每週40小時工時來計算，最低月薪為182萬2,480韓元(約台幣45,000元)。

南韓減工時及提高薪資作法，主要就是希望帶動就業及刺激消費來挽救經濟頹勢，過程中雖然也遭到南韓企業界的大力反對，但文在寅政府執意實行，雖然結果優劣互見，但幾年下來，南韓的經濟表現依然是台灣的強勁對手，但台灣民眾的薪資所得已經遠遠落後於南韓。

根據國際貨幣基金組織(IMF)在2019年底所提出的報告，亞洲四小龍居民的平均所得分別為，台灣26,319美元、南韓31,346美元、香港48,517美元、新加坡64,000美元。台灣經濟成長率連續2年居四小龍之冠，但薪水卻差別人這麼多，如果低薪環境持續無法改善，台灣薪酬都快被東南亞國家給追上了。

薪資資訊平台levels.fyi公布的年度軟體工程師薪酬報告，以地區來看，矽谷所在的舊金山居全球之冠，工程師薪資中位數達到23.2萬美元，亞馬遜所在的西雅圖為19.7萬美元居次，美國以外地區最高為瑞士蘇黎世，達21.1萬美元。

亞洲只有三座城市入榜，包括以色列特拉維夫、中國北京及日本東京，特拉維夫最高達15.9萬美元，北京也有10萬美元。台灣最高階的Front End Lead / Manager，年薪中位數約在台幣180萬元(約6萬多美元)，台灣工程師薪資遠遠不及國際水準。

台積電是不少人夢寐以求能夠進去的公司，加上分紅後的超高年收入，更是令許多人趨之若鶩，但台積電許多工程師對薪資報酬卻有諸多抱怨，因為台積電薪資在台灣雖屬高收入族群，但與國際水準有不小落差，員工認為薪水是忍受每天超高強度的工作及超額工時所換來的。不少台灣高科技從業人員都認為，台灣雖不致淪為「血汗科技島」，但與「廉價科技島」相去不遠。

蔡英文總統向工商界喊話幫勞工朋友爭取加薪，最主要就是台灣長期處於低薪環境，業已招致民怨很深，嚴重程度甚至已動搖選民對民進黨的執政信心，如何有效的改善台灣低薪環境，已成為穩定政權非做不可的工作，逼使蔡總統不得不向企業進行道德勸說，請求企業主為勞工朋友加薪。