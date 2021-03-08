〈時評〉防疫在台灣　是公衛還是政治？

國民黨立委陳以信（右）5日在立法院會質詢時，特別 送上花束給一同備詢的行政院長蘇貞昌（左前）與衛福 部長陳時中（左後）。 中央社記者... 國民黨立委陳以信（右）5日在立法院會質詢時，特別 送上花束給一同備詢的行政院長蘇貞昌（左前）與衛福 部長陳時中（左後）。 中央社記者施宗暉攝 110年3月5日 (來源 中央社)

中國國民黨不分區立委陳以信，過年前帶着兒子自英返台，住在檢疫所的兩週期間內，對第一線防疫人員的功勞與苦勞，自然有最真切的親身體會及感受。陳委員在本月5日藉總質詢之便，對我入境檢疫及隔離措施讚譽有加外，並公開向閣揆蘇貞昌和衛福部長陳時中獻花致意；想不到，陳委員是項超越藍綠狹隘思維的暖心舉止，卻慘遭該黨若干同志痛批為「噁心」、「拍馬屁」，讓捅了政治不正確馬蜂窩的陳委員被叮得滿頭包！

對勞苦功高的醫護大家長陳時中等人獻花致意，本是美事一樁，現在竟然惹出一堆是非口舌，有讓人如鯁在喉、不吐不快者三：

（一）成功分藍綠嗎──全球飽受武漢肺炎無情荼毒之際，台灣防疫成績是相對的斐然，是連歐美先進國家都讚聲連連的不爭事實，國人除非唯恐台灣不亂，否則誰不引以為傲？可某些國人，卻彷彿見不得台灣好，吵著該陣前換將者有之，拿當年和平醫院失敗的痛苦經驗試圖進行技術干擾者有之，逼衛福部要進行大而無當的全民普篩者有之，大力推薦應優先購買施打（連習近平都敬謝不敏的）中國製疫苗當白老鼠者有之，更似乎因為遲遲見不到台灣醫療防護體系的崩潰而無法稱心如意，而悵然若失⋯。疫情之前，不忘猛扯表現傑出的防疫團隊之後腿，真不知道這些人是何居心？

（二）防疫不忘惡鬥嗎──病毒的侵襲，或許會有地域、人種、體質、習俗、性別、年齡之分，但是，會有藍、綠顏色之分嗎？防疫，或許會有戴不戴口罩、禁不禁大型活動、封不封城之分，但是，該有藍、綠顏色之分嗎？尤其是，醫護人員的服務對象、服務品質與服務強度，會／能／該有藍、綠顏色之分嗎？防疫，靠公衛的專業，還是政治的口水？執政團隊防疫成績再多麼亮麗，在野黨都不該給予鼓掌讚美，而是要加以掣肘取鬧，才不辜辱在野黨的監督角色嗎？

（三）政治不要人性嗎──大街小巷上演的溫馨助人鏡頭，連經過的路人甲、路人乙都會報以熱烈的掌聲；為感恩防疫第一線醫護曝露在高度風險場域的照料，以及防疫團隊長期的壓力煎熬，除非不懂得飲水思源的做人基本道理，否則，對醫護們贈送雞精飲料、獻上一束鮮花、說聲謝謝、辛苦了，這不都是基本人性的自然流露嗎？怎麼碰上政治，人性的光輝竟然就要被扭曲，變成是醜陋的「噁心」、「拍馬屁」了？政治到最後，如果是（一如共產黨）連人性都可以不要，那請問：還剩下什麼？

（作者為新竹教育大學退休副教授）