軍費談判達成協議 南韓允為美國駐軍擴大支出

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國國務院7日表示，南韓已同意增加支出，支應美國在當地駐軍花費。軍費分攤問題談不攏，向為兩國關係令人頭疼的一環，如今達成協議，可望緩解雙邊摩擦。

路透報導，此「特別措施協議」（Special Measures Agreement）效期6年，將取代2019年到期的協定。美方僅表示地主國同意多承擔美軍駐地費用，惟並未說明細節。目前南韓約有28,500名美軍，根據國務院說法，南韓所支應的軍費，逾9成皆回流至該國經濟活動。

軍費談判在美國前川普政府任內陷入僵局。目前南韓每年約撥款9億2,000萬美元，當時提議增加13%，來到每年10億美元，遭到川普拒絕，要求必須增至5億美元。

根據美聯社，當時談判破局，南韓保守派人士一度憂心川普恐怒而下令撤軍，作為與北韓進行去核化談判的籌碼。在川普向金正恩遞出橄欖枝的外交手段下，美國與南韓近些年來也取消或中止了部分聯合軍演。然而美朝始終無法消除歧見，川普重回制裁之路，朝鮮半島廢核美夢終告破滅。

南韓係於1990年代致力重振戰後經濟時，開始支付美軍駐地費用。雙方於1953年韓戰尾端簽署了共同防禦協定，為美國駐軍提供了基礎。美國亦於2月與日本就沖繩美軍基地費用達成協議，日方每年約須支出19億美元。