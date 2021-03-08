【台灣水情吃緊】經濟部: 「鑿井取水」是備援措施　科學園區主管: 風險管理「外國客戶都在看」

更新時間: 2021-03-08 10:50

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣水情吃緊，日前科學園區廠商提出鑿井取水方案，經濟部7日表示，若將科學園區鑿井取水作為缺水備援措施，至少有3點要考量，一是符合相關法規，二是由地方政府嚴謹審查，三是確保不會影響環境。

圖/經濟部水利署

圖/經濟部

為了避免影響科學園區產能，經濟部水利署預計本週前往新竹科學園區，與廠商以及竹科管理局共同討論鑿井作為備援方案的可行性與法源。

經濟部長王美花日前抗旱會議中，提到有科學園區廠商建議可鑿井取水，引起熱議。經濟部解釋，取用地下水原本就是地面水或水庫水不足時的合理必要抗旱手段之一。

經濟部長王美花6日接受媒體聯訪時表示，（科學園區）鑿井取水是旱災時的不得已短期措施，以前都有這機制，以因應特殊天候情況。

中、南部水情吃緊，外界關注科學園區用水問題；王美花5日說，科學園區或工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用等，會儘量節水調度供應相關需要。

經濟部水利署副署長王藝峰6日說明，考量今年特殊枯旱產業緊急用水需求，旱災中央災害應變中心已通過決議，在業者依需求並遵循水利法嚴格進行地質水文評估後，若在無地層下陷疑慮的科學園區或工業區，可向地方政府水利單位申請鑿井，以直接供應產業用水。

王藝峰指出，取用地下水是地面水或水庫水不足時的合理、必要抗旱手段之一，值此非常時期，業者評估需求後，可申請鑿井，不過在抗旱結束、水情恢復正常後，相關水井就必須停止使用。

經濟部水利署7日表示，日前依災害防救法宣布開放科學園區廠商臨時鑿井，是廠商考量梅雨及6月降雨可能存在不確定性，而採取的風險管理手段，政府會在符合現行環境影響評估法、水利法、地下水管制辦法等法規前提下，由地方政府嚴謹審查。

此外，在確認不會造成地層下陷或影響水源保育情況下，才作為產業短期缺水的備援措施。經濟部水利署說，將要求於水情宣布正常後，封井停止使用。

中央社7日報導，由於竹科開發環評限制不能鑿井取水，若真的需要走到鑿井取水這一步，災害應變中心在抗旱應變作法是否可提供法源依據，在必要時可在合乎法規下鑿井取水。

此外，官員也說，後續會討論水資源分配議題，有廠商反映，希望再生水利用率高者，能夠優先使用。

去年(2020年)豐水期為台灣56年來首次無颱風，西部水庫集水區自去年6月至今，降雨量僅為歷史的2成至6成，造成今年水情相對嚴峻。

經濟部水利署及各區水資源局去年7月豐水期開始就已預警調度水源，且密集召開水情會議滾動檢討各項因應措施，包含產業節水、水庫總量管制、農業加強灌溉管理、民生減壓供水等，節水效益達7.1億噸，約為3.5座石門水庫蓄水量，竭盡全力將旱災衝擊降至最低。

水利署指出，這些抗旱措施中，160口的防災備援水井小兵立大功，每天供水34萬噸，成為解決乾旱燃眉之急的關鍵措施。

水利署指出，去年就已盤點各地既有抗旱井共1250口，經過整備納入自來水系統供水共160口，可提供每日34萬噸水源。

對於鑿井取水引起外界熱議，台灣科學工業園區同業公會主管表示，缺水趨勢愈來愈嚴重，廠商都拚命節水、調撥產能，政府再生水利用、海水淡化都全面在做，但如果真的不夠，後續該怎麼因應要有方案。

這名主管表示，就風險管理角度而言，不能只考慮眼前這一步，而是沙盤推演最壞情況下，有哪些應變作法；業者並非要求馬上要鑿井取水，而是考量最嚴峻情況下，有哪些方案可以選擇，鑿井取水也是其中一項。

去年全球爆發疫情，台灣經濟逆勢寫下佳績，半導體晶片更是全球爭搶，但也使國外正視產能過度依賴台灣的問題；台灣科學工業園區同業公會主管直言，許多國家、外國客戶已經開始思考調整產業鏈，除了台灣，也要另外再找供應來源，如今台灣又有水情吃緊的變數，這對台灣產業界非常不利。

「外國客戶都睜大眼睛在看」，這位主管指出，如果台灣因為缺水影響業者產品交期，其他國家一定趕緊招手「歡迎來我這邊做」，到時候外國人除了政治因素，又多一個藉口，是台灣產業界非常不願意看到的事情。

經濟部官員表示，水利署本週將前往竹科，與竹科管理局以及廠商共同商議鑿井作為備援方案的可行性與做法，也希望邀請新竹市政府加入會議討論。