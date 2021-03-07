西藏抗暴62週年 藏人重現十七條協議簽署畫面

西藏抗暴62週年將屆，在台藏人福利協會等團體今天在台北101大樓的中國銀行台北分行前，以行動劇重現「十七條協議」簽署，提醒台灣人「當中國談到和平協議，請你們看西藏」。

在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線、台灣國會西藏連線等民間團體今天下午在台北舉行「協議血淚70 年：310西藏抗暴日62週年大遊行」。隊伍遊行時高舉雪山獅子旗及寫有「西藏是西藏人的」等標語，並在中國銀行台北分行前，以行動劇重現中共與西藏簽署俗稱「十七條協議」的場景。

行動劇進行時，西藏台灣人權連線理事林欣怡旁白說，行動劇雖不能完整呈現當年的畫面，但藏人想讓台灣人知道，「當中國談到和平協議，請你們看西藏，當他們（中共）談到『一國兩制』，請你們看香港」，台灣人「千萬不要相信中共的話」。

在台藏人、西藏台灣人權連線理事長札西慈仁則表示，「我們（藏人）根本不相信中共」。他並提到25年前失蹤的11世班禪喇嘛根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima），指中共關押班禪喇嘛及其他許多具有影響力喇嘛，但藏人在絕望中仍會持續努力，直到達到目標。

除了行動劇，遊行隊伍也在途經國父紀念館時，以藏傳佛教特有的「磕長頭」及「五體投地」等禮拜方式，紀念在310抗暴及之後持續抵抗中共的藏人。而主辦單位在活動後接受中央社記者詢問時表示，今天約有800人參與遊行。

中共與西藏1951年簽署俗稱「十七條協議」的和平協議後，1955年起在四川、青海、甘肅、雲南等地的藏區強制推行「人民公社」制度及「大躍進」運動，並摧毀大量寺院，導致藏漢衝突爆發。1959年3月10日，西藏爆發武裝衝突，導致第14世達賴喇嘛流亡印度至今。