搶救臺灣鳳梨 台南大員皇冠假日酒店力推【好鳳味】

3月1日起臺灣鳳梨暫停出口至中國大陸，各界紛紛加入搶救鳳梨大作戰活動，台南大員皇冠假日酒店也不落人後，順勢推出以鳳梨入菜的「好鳳味」美食。行政總主廚周烈成表示，臺灣生產的鳳梨，水分多，甜度高、清新香氣極好，且不用擔心經過加熱或翻炒而降低它該有的營養與風味，所以西式或是中式料理都很適合，因此率領元素餐廳主廚沙德財與彩豐樓主廚袁東海，研發多道中西式佳餚。

自開幕以來深受消費者喜愛的元素餐廳，目前除了主推臺灣好豬宴之外，順應鳳梨的盛產，也加入以鳳梨為主的新菜色，包括有鳳梨海鮮沙拉、鮮蝦沙拉佐鳳梨莎莎、鮮蝦鳳梨手捲、泰式鳳梨海鮮炒飯、鳳梨咕咾肉、爐烤梅花豬肉佐特製鳳梨醬、莎樂美香腸鳳梨披薩等，在晚餐時段或是假日時段的自助餐檯上輪翻登場，讓自助餐檯上始終保有多樣變化性的菜色可以選擇，每一次來用餐都有新的賞味體驗，怎麼吃都不會膩。平日晚餐成人899元、假日時段成人999元，須另加10%服務費。元素訂位專線：06-512-1920。

榮獲台南市金鑽百家好店殊榮肯定的彩豐樓，也是台南市指標性的粵菜餐廳，為了力挺農民，也推出鳳梨料理，包括鳳梨富貴蝦球、黃金鳳香蒸龍虎斑、鳳梨苦瓜雞湯等。

其中「鳳梨富貴蝦球」的特色是在於酸中帶甜，鹹、香、辣中又帶有鳳梨的果香，味道具層次豐富。美食佳餚配上風味佳飲，更是完美的好鳳味組合。大廳289BAR也運用鳳梨調出多款飲品，軟性飲品有鳳梨百香果優格冰沙、鳳梨墨西多，喜歡微醺的人則是可選擇鳳梨瑪格麗特或是鳳梨戴可麗。

而「鳳梨墨西多」則是以鳳梨汁取代檸檬汁，加入蘇打水與蘭姆酒調製的雞尾酒，漂亮的黃色、清新的果香，以及臺灣人最愛的旺旺好兆頭，都是鳳梨入菜或是調酒大受歡迎的原因，如今鳳梨盛產，全民總動員吃起來，鳳梨美食配佳飲讓您好運旺旺一整年。彩豐樓訂位專線：06-512-1910、289吧訂位專線：06-391-1899轉6670。