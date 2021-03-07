港點控請別敲碗了！台北福華「招牌港點、粵菜任你選」強勢回歸！吃好吃飽只要800元

專攻港點粵菜的台北福華大飯店珍珠坊，即日起至12月30日的週一至週五晚餐時段推出「粵菜港點任您選」活動，主廚精選盡享62道佳餚，不論冷盤、熱炒、港點、主食、湯品，依用餐人數恣意混搭，大飽口福，每位只要800元+10%。同時為搶攻放暑假的學生客群，憑學生證消費，更只要750元（含服務費）；年滿70歲的銀髮族，憑證件同樣享此優惠。

平日晚餐限定的「粵菜港點任您選」促銷，主廚蔡清南精選19道港點，包括了臘味蘿蔔糕、招牌魚翅餃、蠔皇叉燒包、蜜汁叉燒酥、豉味鮮鳳爪、蟹黃蝦燒賣等，每道都是招牌點心。每天現做的蘿蔔糕煎得恰到好處，還吃得到白蘿蔔的香氣；糯米外皮包裹油炸的家鄉鹹水餃，熱騰騰上桌散發著香氣，也是不容錯過的港點，想多吃幾盤，就任你隨意多點幾盤！

冷盤類菜色精選5道，有明爐烤燒鴨、玫瑰鼓油雞、滷水切牛腱、蜜汁烤叉燒、妙製海蜇皮等佳餚，美味的蜜汁烤叉燒，清爽彈牙的妙製海蜇皮都是饕客必點款； 5道經典港味主食，包括廣州香炒飯、乾燒伊府麵、乾炒牛河粉及皮蛋瘦肉粥，都是珍珠坊的一時之選。此外湯品類有3款可供挑選，包括了海鮮豆腐羹、雞茸玉米羹和清爽順口的時蔬鮮魚湯，都可讓人恣意大飽口福。甜品類囊括了炸得酥香的馬蹄條、鹹蛋豆沙芋棗，或是滋味濃郁的西杏芋泥捲，以及口感扎實的奶香馬拉糕、紅豆芝麻球還有香滑流沙包，每一口都是甜潤的好滋味。

「粵菜港點任您選」促銷活動中還有限量供應的熱炒類，包括了外酥內軟挺適口的避風塘軟殼蟹，吃了停不住的乳香炸排骨，酸甜爽口又開胃的蜜汁咕咾肉、生菜鮮蝦鬆、金錢炸蝦餅、紅燒牛肋條，以及，香味迷人的雞粒燒豆腐、三杯炒雞柳，與頗受時蔬愛好者青睞的彩椒炒雙菇、豉椒四季豆等20品菜色，都值得一嚐其中好滋味。活動期間每人餐後贈送哈根達斯冰淇淋迷你杯，另有「粵菜港點任你選」餐券買十送二，就是要抓住港點控的胃！