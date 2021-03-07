女王降臨 台北凱撒站前套房19折起 +38元送晚餐

現今社會女性，與過去為別人而活的刻板印象有極大的不同，她們帶著堅毅的靈魂在社會上的每個角落默默努力，也在各個職場舞臺上發光發熱，懷著捨我其誰的使命感，憑藉著所擁有的才華與專業，持續向前邁進。台北凱撒大飯店總經理陳予佳表示，台北凱撒支持所有的女性朋友們發揮獨有的溫柔影響力，迎接全新的「女力時代」，特別於3月8日國際婦女節前夕推出「女王降臨」住房專案，3月份台北凱撒館內最高等級之站前套房，女性朋友們訂房獨享19折優惠，平假日每房不含早只要3,800元(原價為19,800元)，女性朋友加價38元再享Checkers自助晚餐一客(原價980+10%元) 。Checkers自助餐廳亦於三月份推出「寵愛女王」專案，兩人同行，其中一位女性即可享有66折優惠，平日午餐為593元，平日晚餐為699元，讓女王們用美食寵愛自己與姊妹們的胃！

3月份的checkers自助餐廳嚴選多種高營養價值食材，為女性朋友們打造出兼具養生與極致美味的菜色，有牛肉湯與酸菜白肉鍋等滋補養顏湯品、充滿春天氣息的蔬食吧與繽紛壽司，還有少女們、甜點控都一定要吃過的招牌系列草莓甜點！針對無酒不歡的女性族群還有啤酒暢飲，讓姊妹們輕鬆在Checkers把酒言歡！第二人66折的優惠實在太驚喜，這波一定要約閨蜜、姊妹們出來大吃一波！