中國製造業「卡脖子、掉鏈子」 官員：距製造強國仍得拚30年

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國雖自詡為製造大國，但製造業水準卻仍有極大進步空間，這點連自家官員都不否認。中國全國政協經濟委員會副主任、前工業和信息化部長苗圩7日在政協會議上坦言，中國距離「製造強國」的目標，至少還得努力30年。

根據中國青年報，苗圩指出，中國製造業大而不強，全而不優，基礎能力薄弱，關鍵核心受制於人，「卡脖子、掉鏈子」的風險有增加態勢。此外，他認為製造業佔GDP比重下降過快，不利經濟成長，也成了產業隱患，恐削弱國際競爭力。

苗圩提到，中國須保持戰略清醒，認清自身的差距與不足，加大改革力道，整合創新鏈與產業鏈，方能提升製造業品質。

路透報導，從汽車到工具機產業，在國內需求暢旺的帶動下，中國已一躍成為全球製造大國，佔全球製造業三分之一份額，然而各大產業仍高度仰賴美國半導體等高科技產品，構成了一項戰略弱點。誠如苗圩所述，由於中國經濟重心逐步轉向服務業，製造業佔GDP比例出現下降之勢。2020年製造業僅佔中國整體GDP約四分之一，是2012年以來最低。

據中國官媒人民網，習近平去年9月赴河南鄭州考察時指示，製造業必須持續創新升級，才能從產業鏈中低端邁向中高端，「一定要把我國製造業搞上去」。