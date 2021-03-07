傳帛琉總統15日來台宣布「旅遊泡泡」 外交部：訪台日期、細節規畫中

帛琉總統惠恕仁（前）傳出將於3月15日以旅遊泡泡方式訪台。外交部表示，目前訪台日期尚未確認，將在相關規畫完成後宣布。（圖取自faceboo... 帛琉總統惠恕仁（前）傳出將於3月15日以旅遊泡泡方式訪台。外交部表示，目前訪台日期尚未確認，將在相關規畫完成後宣布。（圖取自facebook.com/surangeljr）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）外傳台灣與帛琉的「旅遊泡泡」將有重大進展。媒體報導，旅遊業傳出帛琉總統預計３月中來台宣布相關措施，雙方擬每週各飛8班，指揮中心2、3天內會討論相關細節。而外交部則說明，目前訪台日期尚未確認，外交部將在相關規畫完成後宣布。

中央社報導，不具名的旅遊業者透露，目前規劃的台帛「旅遊泡泡」採團進團出，雙方每週各飛8班，台灣是華航每週6班，長榮每週2班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航溼租飛機，每週飛8班。濕租是指航空公司向其他公司租借飛機，連同機組人員一起租。

旅遊業者指出，帛琉受限機場，只能起降100多人座的單走道飛機，旅客量並不大，但總是好的開始，希望未來能有更多的旅遊泡泡。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥告訴中央社記者，指揮中心先前確實曾針對部分國家研議開放旅遊泡泡，也曾派2名醫師到當地了解狀況，後來因疫情等因素延滯至今，但他坦言，近期確實有重啟旅遊泡泡的規劃，預計這2、3天就會召開會議，就先前的方案進行延續性的討論，相關開放細節及時程要等到會議後才會有比較明確的結論。

發言人莊人祥下午在疫情記者會中證實，台灣、帛琉旅遊泡泡一直都有在討論，預計這2、3天將開會，針對開放時程、細節等做決定性的討論，目前初步規劃入境後僅需檢疫5天，PCR檢驗陰性後可改為自主健康管理。

多年深耕帛琉國際醫療的新光醫院副院長洪子仁下午接受媒體聯訪時表示，帛琉旅遊泡泡預計會採團進團出方式進行，暫不開放自由行，旅客在當地須按一定路線旅遊，降低風險。

洪子仁說，入境帛琉後，可能會在機場抽驗PCR或利用快篩檢驗抗體，但確切措施仍有待疫情指揮中心專家小組進一步討論。

觀光局長張錫聰則低調回應，一切遵照指揮中心的規劃與安排。

針對媒體報導，帛琉總統惠恕仁將於3月以旅遊泡泡方式訪台。外交部表示，非常歡迎帛琉總統在台帛安全旅行圈啟動後擇期訪台，並向國際宣揚台帛旅遊泡泡、強化兩國邦誼，但目前訪台日期尚未確認，外交部將在相關規畫完成後，適時正式宣布。