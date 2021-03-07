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【新冠肺炎】台灣新增兩例境外移入　自印度和菲律賓來台工作

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/07 14:32
【新冠肺炎】台灣新增兩例境外移入　自印度和菲律賓來台工作

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增2例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例，分別自印度、菲律賓入境來台工作。

指揮中心表示，案969為印度籍30多歲男性，今(2021)年2月18日經杜拜轉機來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，並無症狀。3月5日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診，已掌握接觸者共26人，因皆有佩戴口罩及適當防護，均列自主健康管理。

指揮中心指出，案970為菲律賓籍30多歲女性，今年3月5日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因有發燒症狀，由機場安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共13人，列居家隔離。

指揮中心表示，截至目前國內累計969例確診，分別為853例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、27人住院隔離中。
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新冠肺炎
武漢肺炎
中央流行疫情指揮中心

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