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以迷信對抗軍事鎮壓 緬甸街頭「掛女裙」阻軍警通過

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/07 09:52
緬甸街頭高掛女裙（圖／臉書 Ko Khine Linn Shwe）

緬甸街頭高掛女裙（圖／臉書 Ko Khine Linn Shwe）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）迷信或許不可取，但在緬甸，卻成了百姓對抗軍事鎮壓的利器。自2月至今，緬甸反政變示威愈演愈烈，手無寸鐵的百姓，將女子內衣褲、筒裙高掛街頭，成功拖緩軍警追捕腳步。

法新社報導，在緬甸傳統中，若男子從女子內衣或筒裙（longyis）下走過，有傷元氣，更會招來厄運，因此首都仰光街頭突然出現一條條吊掛的「筒裙陣線」，逼得軍警不得不設法移除，才能通過。

以迷信作為武器，是軍政府血腥鎮壓下，人民無奈的創意展現。自2月1日軍方發動政變、推翻翁山蘇姬領導的民選政府以來，一波波抗議不斷，軍方祭出高壓水柱、橡膠子彈、閃光彈、催淚彈，乃至於真槍實彈血洗街頭，至今已有逾50人喪生、逾千人被捕，而這數字恐怕遭到低估。

臉書與YouTube紛紛移除或封鎖緬甸軍方相關帳號，各國譴責力道不減，卻未能帶來實質遏阻效用。外流影片讓軍警暴打醫護人員的惡行公諸於世，全球震驚譁然。聯合國緬甸事務特使伯格納（Christine Schraner Burgener）5日在安理會閉門會議中，嚴正呼籲聯合國採取強力行動，終結暴行，讓緬甸重回民主軌道。
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