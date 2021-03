以迷信對抗軍事鎮壓 緬甸街頭「掛女裙」阻軍警通過

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)迷信或許不可取,但在緬甸,卻成了百姓對抗軍事鎮壓的利器。自2月至今,緬甸反政變示威愈演愈烈,手無寸鐵的百姓,將女子內衣褲、筒裙高掛街頭,成功拖緩軍警追捕腳步。

法新社報導,在緬甸傳統中,若男子從女子內衣或筒裙(longyis)下走過,有傷元氣,更會招來厄運,因此首都仰光街頭突然出現一條條吊掛的「筒裙陣線」,逼得軍警不得不設法移除,才能通過。

以迷信作為武器,是軍政府血腥鎮壓下,人民無奈的創意展現。自2月1日軍方發動政變、推翻翁山蘇姬領導的民選政府以來,一波波抗議不斷,軍方祭出高壓水柱、橡膠子彈、閃光彈、催淚彈,乃至於真槍實彈血洗街頭,至今已有逾50人喪生、逾千人被捕,而這數字恐怕遭到低估。

臉書與YouTube紛紛移除或封鎖緬甸軍方相關帳號,各國譴責力道不減,卻未能帶來實質遏阻效用。外流影片讓軍警暴打醫護人員的惡行公諸於世,全球震驚譁然。聯合國緬甸事務特使伯格納(Christine Schraner Burgener)5日在安理會閉門會議中,嚴正呼籲聯合國採取強力行動,終結暴行,讓緬甸重回民主軌道。

Military removing a line of longyi(traditional sarong for female) in #Yangon.Misogynists believe walking under longyi reduces their "Bhone"ဘုန်း(Aura they believe men have better)so ppl hang it on road to hinder them cracking down the protestors.#WhatsHappeningInMyanmar #Mar5Coup pic.twitter.com/JbxlC1x9sg