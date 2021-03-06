愛情來襲！台北美福白色情人月寵愛獻禮

錯過了農曆年間的西洋情人節，快把握即將到來的白色情人節吧！台北美福自3月5日至14日於GMT義大利餐廳推出「我擁有你」雙人套餐，每套5,760元+10%，期間同步推出「義直饗著你」住房專案，結合情人節套餐及卓越五星客房，每房加贈法國蜜桃氣泡酒乙瓶，每晚8,999元起，浪漫時刻輕鬆營造。Moment café & bakery 亦於3月31日前推出兩款白色情人節限定甜點，主打草莓酸甜滋味的「白色戀人」與「莓好芙蓮」，每款320元+10%，嚐一口直達甜蜜國度，詳情請洽02-7722-3399 轉各餐廳或訂房。

義直響著你 必須擁有你

愛情從來不是天意，必須刻意維持經營。由GMT義大利餐廳的義籍主廚─Massimo Picci精心設計的「我擁有你」雙人套餐，熱情濃厚的義式料理，如同義大利人毫不遮掩的愛戀模式。前菜為以手擀麵皮包裹肥美生蠔的生蠔比薩餃，需細膩掌握油炸火侯，使外皮酥脆而內裹生蠔依舊飽滿，再來上一杯爽口的義大利氣泡酒，為下一道餐點拉開序幕；以慢燻而成的煙燻龍蝦身，木材燻香揉合鮮美海韻另創獨特風味，搭配綿密的馬鈴薯泡泡，別有一番風情；湯品則端出芹菜根濃湯，以芹菜清香為主軸，加入各式時令蔬菜所熬煮，搭配現刨新鮮黑松露，香氣濃郁逼人，卻又帶有蔬果清爽氣息。

主食獻上玫瑰黑醋栗燉飯，以帶有酸甜滋味的黑醋栗，搭配洋蔥、大蒜燉煮，最後綴上應景的玫瑰花瓣，好不羅曼蒂克！主菜則提供美國極黑和牛牛小排和牛肝蕈菇裹羊排兩種選擇，輕煎的和牛牛小排，口感軟嫩，淋上以辣根醬與醇厚肉汁熬煮的自製醬汁，加乘肉韻更顯風味飽滿；另一道則將牛肝蕈菇細磨成碎粒，與多款義大利辛香料混合，均勻沾裹於羊排後靜置入味，再爐烤至表面酥脆，最後搭佐翠綠清香的薄荷醬，羊肉溫韻而不腥羶。餐點最後再送上主廚特製的白色情人節限定甜品，獨家的甜蜜滋味，笑意滿盈，情人節限定「我擁有你」雙人套餐，每套5,760元+10%，即刻預約浪漫。

想延續夢幻情調，台北美福貼心準備了「義直饗著你」住房專案，結合GMT義大利餐廳的「我擁有你」雙人套餐，入住價值萬元的寬敞客房，每房8,999元起。感受由大理石打造的衛浴空間，引領衛浴技術發展的日本Toto免治馬桶，可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，矜貴的沐浴感受超越想像。房內除了由美福團隊精心挑選的免費Minibar點心、飲品之外，更貼心獻上法國蜜桃氣泡酒乙瓶，小酌怡情更顯夜色動人。翌日牽手享用活力豐盛的自助早餐，現煮的鮮味海鮮粥、熱氣蒸騰的日式炒麵麵包，和令人食指大動的美福熟成牛肉麵等，伴著戀人品嚐各式晨間美食，也是日常的小小浪漫。入住期間還可享受飯店各式頂級設施，與另一半徜徉戶外恆溫游泳池，或於設備齊全的健身中心一起揮汗健身，體驗設置有烤箱、蒸氣室、冷熱水池的三溫暖設施，一起放鬆身心共度假期。

想不到的各種莓好

除了餐宿專案，美福點心坊黃伯欽主廚以嬌弱矜貴的「草莓」為主軸，推出兩款情人節限定甜點，「白色戀人」以大溪地香草莢製成的布蕾為基底，採低溫蒸烤方式，保持滑嫩口感，再淋上新鮮草莓熬煮的手工果醬，以及義大利馬斯卡彭起司製成的乳酪慕斯，最後放上做工繁複的千層酥皮，風味更具層次。另一款「莓好芙蓮」，選用日本森半抹茶粉製成戚風蛋糕，再搭配新鮮草莓與德國奶油霜，形成經典芙蓮蛋糕造型，最後綴上法芙娜白巧克力與大溪地香草鮮奶油製成的香緹，入口滑順綿密。兩款匠心獨具的莓果甜點，滋味宛如初戀情懷般甜蜜，期間限定每款320元+10%。