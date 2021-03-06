理想大地帶您用20公里的自在 騎花蓮最美單車路線

想避開人潮眾多的日期出遊嗎？交通部觀光局將2021訂為「自行車旅遊年」，為響應並帶領更多旅客們深度感受東台灣之美，花蓮理想大地渡假飯店推出「乘風漫騎單車假期」兩天一夜住宿專案，規劃20公里的友善導覽路線，並加贈2小時的延遲退房，只要準備好簡單的行李，相約親朋好友，便可騎出你的理想style～不僅健康又能親近大自然，保持安全的社交距離，為防疫旅遊的安心首選！

自3月1日起至12月31日，理想大地推出單車輕旅行，近兩小時的導覽單車路線中，帶您一起到花蓮壽豐鄉小鎮，欣賞木製日式建築、感受花蓮沿途田野生活的樂趣、歷史古蹟與夢幻的美景，此外有車隊隨行補給服務，中途停靠站貼心備有能量小點心、香茅防蚊液和消毒酒精，讓單車旅行變得更簡單、更安心！「乘風漫騎單車假期」於房內準備自行車架或專屬停車位，園區內設置免費充氣站與單車簡易保養區，提供愛護自行車的車友們友善的住宿環境，此外，客房內備有療癒系紓壓海鹽沐浴，讓泡澡舒緩運動與累積的疲憊，使您的心情更放鬆。

餐點部分，有健康能量自助晚餐或風味特色料理晚餐二選一，由香港主廚選擇當令新鮮食材，打造8道創意特色料理，開胃菜由滑嫩順口的涼拌過貓、涼拌海鮮喚起食慾，接著上菜肥嫩鮮甜的在地雞肉、香脆可口的鳳梨蝦球，淋上酸甜美乃滋，是孩子與大人們的最愛；芋頭和臘味香氣交融的廣式臘味香芋煲，也是整套風味餐點的重點料理！隔天單車活動出發前，您可自由選擇自助式早餐或者外帶早餐盒，元氣滿滿的開啟美好一天！

以「乘風漫騎單車」，來一趟時髦又環保的東台灣自行車假期吧！凡訂購花蓮理想大地單車住房專案一泊二食，加贈精美自行車水壺伴手禮，更多詳情請查詢官網，或電洽02-2658-8181、03-86-56789。