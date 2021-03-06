後疫情時代 晶華推出新創飯店 SILKS X 晶英薈旅

晶華國際酒店集團今日公布旗下晶英系列 (SILKS)全新推出的延伸品牌—SILKS X 晶英薈旅，這是一個充滿新創魅力和現代設計感的城市度假酒店，同時也是後疫情時代全球第一個問世的全新飯店品牌，品牌將致力於提供旅人體驗、探索、與交流的住宿與宴飲空間，透過新穎的軟硬體服務與設計，傳遞共學、共好的旅遊新意義。

全台第一家SILKS X 晶英薈旅位於新北市林口媒體科技園區、東森集團總部大樓的26到33樓，目前規劃有200間客房、中西餐廳以及1,100坪的宴會場地，此為接受東森集團委託經營管理的合作案，預計2025年開幕營運。

晶華國際酒店集團觀察到，疫情改變了人們的生活，其中當然也包括商務差旅以及觀光客的旅遊模式。根據美國飯店行銷內容網站fivestarcontent.com的調查，疫情之後的旅人要追求的不再是走馬看花、到此一遊，而是要透過旅行取得心靈的成長以及個人健康與福祉(wellness)的提升。因此，沉浸式的旅遊體驗 (immersive experience)，以及結合工作與休閒(business + leisure=bleisure)的旅行，會是日後旅遊市場的主流。

旅遊模式改變了，飯店也必須依照新的市場需求去提升硬體設施與軟體服務，在晶華的規劃藍圖當中，未來飯店的空間設計與運用會更加的靈活有彈性，辦理住房的櫃檯可能也是酒吧的吧檯，空中花園也可以是會議場地，客房內會備有個人化的運動科技設備，滿足旅人隨時隨地運動強身的需求，高標準的衛生安全措施和顧及環境永續發展的建築規劃也是設計重點。

為此，晶華認為要把握契機，推出全新品牌直接與疫情結束後的新興市場介接，決定在現有的Regent 晶華、Silks晶英、Wellspring 晶泉、以及捷絲旅Just Sleep之外，推出SILKS X 晶英薈旅這個全新的品牌。

跨界融合的本質與品牌DNA

SILKS X 晶英薈旅中的「X」代表Crossover 跨界融合，「薈」字則有聚集以及草木茂盛的意象，期許自己成為人文薈萃、繁盛富足、在地與世界接軌的平台。

SILKS X晶英薈旅擁有三大品牌DNA，Xplore是引領旅行者探索旅行的意義以及獨特真實的在地風貌，Xtension是強調飯店空間及服務內容的延伸與運用，Xchange則是將飯店打造成為講究生活品味同好的交流平台。

這三項品牌的DNA也將直接運用在SILKS X 晶英薈旅的第一個經營管理案—東森集團林口媒體科技園區當中，掌握林口從茶園到磚廠，從磚廠到新市鎮，再從新市鎮聚焦成新媒體中心的成就過程，與東森集團以及在地人文攜手創造共利、共享、共好的旅遊體驗。