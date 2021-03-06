歐美疫情好轉！紐約電影院、加州迪士尼將重新擁抱人群

部分位於紐約的電影院將重新開始營業，成為疫情肆虐過後人們回歸正常生活的重要指標。(圖/美聯社) 部分位於紐約的電影院將重新開始營業，成為疫情肆虐過後人們回歸正常生活的重要指標。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／林于雯 綜合報導）武漢肺炎在北美大流行已逾一年，各地的公共場所也被迫關閉如此之久，如今隨著疫苗的普及和日新增確診數的下降，美國許多娛樂場所不再維持歇業，像是紐約各個電影院以及加州迪士尼和其他多間主題樂園重新開放。

這週五（5日）開始，部分位於紐約的電影院將重新營業，成為疫情肆虐過後人們回歸正常生活的重要指標。全美最大的連鎖電影院AMC娛樂公司也宣布自3月5號，紐約所有13間影院都會為觀眾開啟歡迎之門。

根據路透社的街訪影片，有民眾表示在經過如此之久的時間，這一天的到來讓他感到格外驚奇。不過電影院的開幕也伴隨著許多嚴格的防疫規範，像是影廳內僅開放四分之一的容量，而每場觀眾不得超過50人。

不只是紐約，加州的迪士尼以及其他間主題樂園，也都在近日宣布即將開幕的消息。考慮到疫情的減緩，加州衞生主管相關單位已允許上述娛樂場所最快在4月1號得以開始營運。

不過遊樂園重新營業後，除了有許多強制措施，如全程戴口罩，也僅開放當地人遊玩，同時只容許15%至35%容量的民眾進入。此外，目前加州依照疫情劃分顏色等級，從最嚴重的紫色、紅色、橙色到最輕的黃色。若樂園位在紫色層級地區，則不列入近期開幕的允許名單中。