專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效

（台灣英文新聞／林于雯 綜合報導）武漢肺炎大流行後，不只疫苗研發備受矚目，針對染疫後的口服特效藥也成為研究焦點，默克公司（Merck）日前證實其口服特效藥有所療效。

目前臨床上用來對抗該病毒的口服藥物極少，就連美國前總統川普大力吹捧能「扭轉」疫情的抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine），在今年三月初時都被世衛專家小組認定為無效藥物。

不過近日美國製藥公司默克（Merck）傳出好消息，實驗證實其口服特效藥能有效減少病患體內具傳染力的病毒。根據路透社的報導，默克公司在第二階段臨床試驗中，發現染病初期即接受治療的病患在服用Molnupiravir後，能快速減少具傳染力的武肺病毒在體內的數量。

雖然默克公司曾因研究結果不佳而放棄兩種新冠疫苗的研發，不過這次口服藥的藥效檢驗有成，該公司打算在今年五月前完成第二階段的試驗，讓特效藥能早日通過第三階段並正式發行。

目前受到美國疾管署正式納入武漢肺炎治療清單的藥物也包含瑞德西韋（Remdesivir），根據康健雜誌，瑞德西韋是由美國公司吉利德（Gilead）所研發，曾於24小時內在美國首位重症新冠病毒患者身上發生療效。

不只是國外，台灣的研究團隊也針對武漢肺炎口服特效藥進行相關的研究。中央社二月底的報導指出，陽明交大團隊運用人工智慧和大數據，從已上市的藥物中找到4款可抑制武漢肺炎活性效果的潛力藥物，實驗更發現其中1款藥物的藥效比瑞德西韋強數十倍，前景相當可期。