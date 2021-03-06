NASA毅力號火星處女航 科學家：僅6.5公尺仍令人振奮

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測車毅力號(Perserverance)成功登陸火星後兩週，覺得毅力號狀態已經調整好的科學家們決定來個「試駕」，4日，在NASA的噴氣推進實驗室(JPL)操作下，成功在火星表面上進行了一段短短的旅程。

毅力號的主要探索目標，是位於火星北半球的撞擊坑耶澤羅撞擊坑(Jezero)，這個撞擊坑約在36億年前的諾亞紀晚期形成，內部藏有豐富的礦物，科學家認為以前可能是一座湖泊，因此毅力號的目的，就是在這個地方探測水的遺跡，如果可能的話，則找尋生物曾存在的證據。

雖然毅力號移動的距離沒有很長，僅有短短的6.5公尺，火星探測計畫的副計畫科學家Katie Stack Morgan指出，團隊現在還在小心的檢測毅力號的各項技術數值，然而當它成功在火星表面移動時，就代表操作者成了「火星探索者」，這對人類來說已經是個重大的進展。

毅力號的移動工程師Anais Zarifian表示，能看到毅力號六個輪胎在火星表面上留下胎痕就足以令他感到狂喜，對於整個團隊來說，這更是一個重大的里程碑，這一刻的達成，無疑是眾多人努力後的成果。

根據規劃，毅力號在未來的一個火星年（大約是兩個地球年）將會移動超過15公里，並徹底調查撞擊坑中的數個地質重點，現階段正在考慮兩條可能的路徑，其中一條甚至會經過一處科學家極有興趣的地質遺跡，科學團隊也期待利用毅力號攜帶的一個2公斤飛行器「靈巧號」，從空中有效勘查火星表面。

毅力號是NASA迄今所送上火星移動速度最快的探測器，雖然因為毅力號的六個輪子僅能以每秒5公分的速度轉向，真正令人興奮的是，拜科技進步所賜，以往必須要將探測器停下才能進行的拍照作業，毅力號現在可以毫不費力地邊走邊拍，讓地球接收火星的即時照片方便了許多。

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