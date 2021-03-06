航空業IT服務商遭駭 會員資料外洩

國際航空電訊集團公司（SITA）遭駭客入侵，包括星空聯盟（Star Alliance）、寰宇一家（OneWorld）在內的國際航空聯盟會員個資外流，受波及人數目前不明。

管理機票處理和飛行常客資料的國際航空電訊集團公司發言人表示，在事件嚴重性於2月24日確認之前，駭客能登入設於美國亞特蘭大的SITA乘客服務系統（Passenger Service System）的一些電腦系統，時間長達1個月之久。

發言人賀佛（Sandro Hofer）並未說明有多少航空公司受影響，但SITA為超過400家航空業者提供服務。SITA表示，受波及的包括新加坡航空（Singapore Airlines）、紐西蘭航空（New Zealand Air）和漢莎航空（Lufthansa）等。

SITA在一份聲明中說，各個航空公司飛行常客資料受影響的程度因公司而異。

聲明中提到，馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、芬蘭航空（Finnair）、日本航空（Japan Airlines）、國泰航空（Cathay Pacific）已就駭客攻擊事件發表聲明，或聯繫飛行常客獎勵計劃的會員。

另外，美國聯合航空（United Airlines）表示，客戶資料中會被接觸到的只有姓名、飛行常客卡號、哩程累計酬賓計畫的狀態。該公司在電子郵件中建議，飛行常客應該「基於謹慎考量」，變更帳戶密碼。