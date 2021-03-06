聯合國剩食報告出爐　每人一年平均74公斤食物進垃圾桶

聯合國報告指多達三分之一的食物在生產加工鏈上餐桌前，就已經被浪費掉。在台灣則有不少食品業者早已落實食物不浪費行動，如販售邊角料給要自用的顧... 聯合國報告指多達三分之一的食物在生產加工鏈上餐桌前，就已經被浪費掉。在台灣則有不少食品業者早已落實食物不浪費行動，如販售邊角料給要自用的顧客。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）發達的食物生產、加工網絡讓食物的取得變得相對容易，因此浪費食物也成了現代家常便飯。根據聯合國一項調查報告，全球每年浪費掉的食物多達10億公噸，平均起來，光是家庭丟棄的食物垃圾，一人就多達74公斤。

報告中同時也調查了店家、餐廳等所丟棄的食物，這些營業場所大概貢獻了17%的剩食，部分食物則在生產的農場與製造、加工的供應鏈過程中遺失，這代表著多達三分之一的食物在上餐桌被人吃下肚以前，就已經被浪費掉，而即使上了餐桌，以英國為例，一週一個家庭丟掉的食物加起來，更是相當於8餐。

這些被浪費掉的食物不只原本可以餵飽數十億負擔不起一餐的人，更會在被丟棄掉後造成環境的負擔，食物被浪費掉的過程中會製造大量的碳排，如果將所有剩食視為一個國家，其碳排量高到足以排在美國與中國後面，成為第三大碳排國，而為了大量提供食物而生的密集農牧業，也會造成生物多樣性損失和並造成污染。

另外，有個常見的迷思是富有國家才有食物浪費的問題，聯合國的報告卻顯示，雖然貧窮國家的資料較少，目前已有的數據顯示，浪費食物的問題其實在全球各國都差不多。

研究團隊指出，當然沒有人購買食物的意圖是為了將其丟掉，每天只丟掉一點感覺好像也不是很多，因此，如果要減少整體丟掉的食物量，讓民眾了解剩食的意義十分重要，藉由廚餘分類等方式都可以達成這個目的，而雖然政府推廣很重要，個人行動反而才是關鍵。

除了在出門採購前檢查冰箱內的食物存量外，增進烹飪技巧則可以加強善用所有可用的部位，在新冠肺炎疫情期間，因為民眾有更多的時間可以在家烹調食物，英國的剩食量就下降了20%。

聯合國環境署的(UNEP)的Clementine O’Connor說，即使有些食物人類真的無法食用，也可以用對環境更友善的方式善後，像是進行堆肥，或是餵食給其他動物等，只要能讓食物不進到一般的垃圾掩埋場，就是個好的開始。