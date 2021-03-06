【新冠肺炎】台灣新增7例東南亞境外移入、一確診台籍病患死亡

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增7例境外移入新冠肺炎（或武漢肺炎，COVID-19）確診病例，分別自印尼及菲律賓入境，另有一名2月初自緬甸搭乘醫療專機返台之本國籍60多歲確診男性，昨(5)日因呼吸合併多重器官衰竭病逝。

指揮中心表示，周六新增之7名個案皆為男性漁工，其中2人為印尼籍（案962、963），5人為菲律賓籍（案964、965、966、967、968），年齡介於20多歲至40多歲，今年2月19日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀，入境後至集中檢疫所檢疫。7人於3月4日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於7名個案入境至今皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



指揮官陳時中6日親自主持疫情記者會，說明新增之死亡個案，為本國籍60多歲男性，有糖尿病及高血壓病史，去（2020）年1月赴緬甸工作並於12月24日在當地發病，12月29日確診、30日住院治療，今年1月27日症狀緩解後出院。不過，該名男子出院後一週再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療。

男子2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離治療，並經醫院採檢確診，住院期間因呼吸衰竭持續使用呼吸器治療，3月1日因病情惡化使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭不幸於昨（5）日病逝。

截至目前，台灣國內累計有967例確診，分別為851例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、932人解除隔離、25人住院隔離中。

6日記者會上，疾管署發言人羅一鈞也報告國際上三款主要新冠疫苗（AZ、BNT/輝瑞、莫德納）的嚴重過敏狀況。羅指出，韓國截至6日已施打29.1萬劑AZ疫苗，其中有一人出現嚴重過敏反應（休克），機率是百萬分之四點五，在日本，則已施打4.6萬劑疫苗，其中一名30多歲本身有甲狀腺低下問題的女性，在施打疫苗五分鐘後出現呼吸急促、臉腫脹、身體發癢情況，所幸在給予藥物治療後已好轉。

指揮官陳時中也談到首批運抵台灣的牛津AZ新冠疫苗。他表示，由於台灣沒有疫情急迫性，會待台灣食藥署相關檢驗報告完備，再謹慎安排施打時程。