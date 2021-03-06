北台灣藻礁公投連署破50萬份　陳吉仲8日對話環團蘇貞昌按讚

行政院農業委員會主任委員陳吉仲8日與環團對話藻礁議題，行政院長蘇貞昌今天表示，會請相關部會持續溝通關心這議題的民間人士，一定盡量讓大家做正確判斷前知道完整資訊。

珍愛藻礁公投連署破50萬份，陳吉仲昨天說，8日將與搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、台灣公民參與協會理事長何宗勳等會談。

蘇貞昌上午於桃園市龍潭區出席「345kV板橋~龍潭線竣工啟用典禮」時，接受媒體聯訪表示，這議題非經濟與環境保護對抗，而是環保與環保的抉擇；政府態度始終是盡全力保護藻礁的同時，一定要穩定供電，這是民生、工業與科學園區絕對必要。

他說，總統蔡英文上任以來，原本232公頃開發面積，已縮小到1/10的23公頃，盡全力保護藻礁，未來還要成立基金保護，但供電也是一刻不能停。

至於因應水情的水資源調度遭質疑，蘇貞昌表示，「老天爺不下雨」，有時也很困難與不得已，去年就請行政院秘書長、經濟部及經濟部水利署做各種準備，包括前瞻基礎建設計畫中海水淡化、水環境工程與水庫清淤都大大發揮效果，有準備才能在百年大旱中有些效果，否則會比現在更困難。

此外，他說，盤點全國戰備水井，做好海水淡化，解決民生需要，還是要拜託人民節約用水，「老天爺何時下雨還不知道」，每人做好節水就能撐更久。

農委會農田水利署攜手大甲鎮瀾宮7日辦祈雨法會；蘇貞昌表示，民間習俗祈求風調雨順，缺水時更是誠心誠意、盡心盡力，盡力就是要區域調節及節水，誠意是向天表明。原農田水利會時代就有在缺水時祭拜，由來已久，水利會改制公務機關後，依往年習俗，和宮廟、民間一起祈求，這是一向有做的事。