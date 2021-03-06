外媒讚「巨星級學者」台裔哥大教授吳修銘入白宮　台獨父老蔣時代「黑名單」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）有台灣人血緣的混血美國哥倫比亞大學教授吳修銘（Tim Wu），5日在推特上證實將進入白宮任職，外媒對於長年倡議「網路中立性原則（net neutrality）」的吳出任該要職表肯定。

白宮5日宣布吳修銘將出任白宮國家經濟委員會，擔任總統拜登的科技與競爭政策特別助理。

中央社報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在例行記者會上被問到吳修銘人事案時表示，吳在科技與競爭政策方面擁有豐富的知識與經驗，有助於拜登的支持工薪家庭、增強中產階級與保護消費者經濟議題。

此前，吳在2011年擔任美國聯邦貿易委員會（FTC）高階顧問，目前是哥倫比亞大學的明星級法學教授，長年在知名報章雜誌上發表文章，更有外媒曾以「巨星級學者」來形容他的光芒。The Verge報導指吳力推反托拉斯法，對抗如谷歌、臉書、亞馬遜等科技巨頭的霸權壟斷，長年提倡一個開放且免費的網路環境。

所謂「網路中立性」原則，係指將網路視為如水電瓦斯等公共資源，不得因用戶身份或使用設備不同而有差別服務，像是擅自降速、封鎖網站或服務縮減，網路服務供應商必須平等處理所有數據。吳修銘命名並倡議這項原則，外媒曾以「網路中立性之父」來形容他。

吳修銘的俠義氣息或許受到過去積極投入台灣政治運動的醫師父親影響。根據民報過去的報導，吳修銘的父親吳明達來自台灣，母親是英國人，吳修銘則是在加拿大出生。吳家在美國華人圈已相當有名氣，台大醫科畢業的吳明達除在「造血幹細胞研究」學術上極富成就，在加州柏克萊等多所名校任職過，更是早期「台灣獨立運動」啓蒙人物，也是老蔣時代「黑名單」上的異議人士。

吳修銘在2014年民報訪問回憶42歲因腦瘤英年早逝的父親時說，吳明達有極強烈的台灣人意識，認為台灣應有權做自決(self-determination)，對社會運動積極行動，在華盛頓研究工作時，更出版地下刊物《望春風》倡導台灣獨立。吳修銘表示他學生時代暑假常返回台灣，學講華語，也見證到台灣首次全民直選總統，也仍和台灣親友保持聯絡。