台南大員皇冠假日酒店「文創藝角」換春妝【匯萃．蘭都】新展 蘭花繽紛朵朵開

春天的腳步來了，春天正是蘭花的生長旺季，儘管受新冠肺炎疫情影響，臺灣國際蘭展去年到今年連續2年都停辦，卻不減民眾對蘭花的喜愛。台南大員皇冠假日酒店大廳的文創藝角也換上春妝，這次以蘭花為主角的「匯萃．蘭都」新展，即日起至2021年4月12日止，可以在大廳欣賞到蘭花之美，凡展覽期間在大廳與蘭花合拍者打卡上傳，就有機會抽中由蘭花沐浴備品組。

春天蘭花開，蘭花素有「君子之花」的雅喻，萬花皆美，而唯獨蘭花，這出自深谷的一縷幽香，讓世代賢達格外痴迷，孔子詠蘭、屈原佩蘭、勾踐種蘭、魯迅采蘭等。臺灣國際蘭展連續2年停辦，台南大員皇冠假日酒店大廳的文創藝角與藍晒圖文創園區的蘭都及凹凸植制所合作，即日起至2021年4月12日止，推出以蘭花為主角的【匯萃．蘭都】新展。

由於台南蘭花扮演著重要的角色，優雅又溫柔的綻放在世界每一個角落，簡約的白色矩型與細膩線材的交疊，搭配上蝴蝶蘭，優雅起舞的姿態，如同我們期盼帶給旅人純淨且柔軟的質地感受，點對點交織串連形成奪目的焦點，那恣意的蘭終將是核心。

凡展覽期間，凡是與文創藝角【匯萃．蘭都】合拍者，上傳相片至酒店臉書粉絲團，也機會抽中「蘭都淨透洗沐旅行組」。賞花拍照抽好禮，即日起至4月12日前，凡是入住與汪來汪趣_wdog獨家合作推出每日限量4間的「法鬥主題房」雙人陽台房，每房加碼送「蘭都淨透洗沐旅行組」乙組，即可與逗趣法鬥一同置身在蘭花海裡，限量10組，送完為止，讓愛花之人天天都有好心情。

『蘭都 』是結合在地文化與生技，以「天然」為本、「純淨」為念的台南蘭花品牌。為了回歸現代人追求的自然本質，蘭都透過生物科技的應用，致力研發及推廣純淨無害的產品，透過萃取新鮮蘭花的完整技術及藉由各種形象與技術的轉換，使蘭花能幻化成各種天然產品留存在你我生活中的每個細節裡，綻放成更久遠的美麗。蘭都從台南的驕傲—「蘭花」中出發，未來也將持續以台南在地元素結合創新與文化，開發天然且健康的各種產品陪您渡過每一天，也展現臺灣堅強文化的軟實力。歡迎喜歡花藝或文創的人，感受酒店給人春天的喜悅氣氛。