香格里拉台南、台北遠東國際大飯店 情義相挺在地好農 攜手推出鳳梨入饌

大量熱購當地鳳梨，以行動支持在地好農！香格里拉台南、台北遠東國際大飯店攜手推出「台灣鳳梨．美味入菜」美食活動，3月15日至5月30日於香格里拉台南遠東飯店「醉月樓」中餐廳、「遠東CAFÉ」自助餐廳與西點外賣部「品香坊」，從中、西式料理新鮮上市；北部食客饕家也可在3月14日至4月30日期間，於香格里拉台北遠東飯店的「香宮」與「醉月樓」分別品嘗粵式與滬式鳳梨佳餚；兩家飯店熱賣手工鳳梨酥，送禮自用兩相宜，消費者亦可於台南「品香坊」與台北「The Cake Room」購買！詳情請洽：台南(06)702-8856，台北(02)7711-2080。

香格里拉台南、台北遠東飯店長年致力於「自然天成」可持續美食計畫，以「食在當季更環保」推動降低使用反季節食材與長途運輸耗費能源。根據香格里拉台南遠東飯店營養師蔡沛霖表示：「鳳梨具有豐富的維生素C、且有美白及抗氧化的功能，新鮮鳳梨的酵素更能有效分解大量脂肪，其所含的膳食纖維及微量營養素都可以促進腸胃蠕動」兩家飯店以「高膳食纖維、均衡營養，搭配當季時蔬」，減少加工烹調的一系列低碳鳳梨特色菜及飲品，以高規格的防疫與衛生安全措施呵護賓客，讓賓客安心前來共襄盛舉，大啖本季最夯的鳳梨美食！

香格里拉台南遠東飯店 關廟鳳梨美饌鮮上桌

香格里拉台南遠東飯店自3月15日起至5月30日，「醉月樓」許忠賢主廚力挺地方好農，以行動支持選用酸甜適中、且果肉飽滿多汁的台南關廟鳳梨，推出鳳梨苦瓜古早雞湯、鳳梨醋溜文昌雞、鳳梨金針燒蘆花雞、關廟鳳梨蝦球、鳳香外婆紅燒肉、薑片鳳梨蒸鮮魚、鳳梨甜椒炒牛肉、夏威夷鳳梨炒飯，每道單點360元至780元起可供選擇，另有特調鳳梨冰茶每杯99元；「遠東CAFÉ」自助餐廳則於每日午、晚餐時段，鳳梨中西料理輪替上菜，每位850元至990元起 (以上價格均須外加一成服務費)；而「品香坊」更有經典土鳳梨酥與綜合鳳梨禮盒，每盒599元至699元，千萬不要錯過。香格里拉台南遠東國際大飯店，電話(06)702-8856、地址：台南市大學路西段89號。

香格里拉台北遠東飯店 全民都「鳳」狂 菠蘿料理登場

香格里拉台北遠東國際大飯店自3月15日起至4月30日，率先於兩大中餐廳分別推出色香味俱全的菠蘿好料理。「上海醉月樓」賴忠舜主廚巧思發想，將鳳梨融入多道經典佳餚中，例如鳳梨里肌肉、鳳梨苦瓜燉排骨湯及鳳梨烏魚子等，還有清新爽口的鳳梨杏仁豆腐，香滑的杏仁豆腐與酸甜鳳梨迸出多層次的新滋味。每道單點160元至780元。「香宮」粵菜餐廳何競業主廚也不遑多讓，精心製作了多樣粵式鳳梨美饌，例如：鳳梨咕嚕蝦球、鳳梨汁酥炸雞脯和菠蘿炒生骨等。每道單點從788元到888元不等。此外，飯店一樓「The Cake Room」的超人氣手工台灣鳳梨酥，每盒580元，也是長年熱賣的公益伴手禮，每盒銷售將捐出淨額10%予台灣黑熊保育協會，挺台農的同時也挺台熊！香格里拉台北遠東國際大飯店 電話(02)7711-2080；地址：台北市敦化南路二段201號