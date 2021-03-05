電郵曝光！中國聯手世衛隱瞞新冠疫情 美國防疫大將佛奇也知情

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國保守派監督組織司法觀察4日宣布，已與每日電訊新聞基金會自美國衛生及公共服務部取得301頁電郵，披露中國與世界衛生組織聯手隱瞞疫情，且防疫大將佛奇也知情。

中央社報導，司法觀察（Judicial Watch）網站指出，和每日電訊新聞基金會（Daily Caller News Foundation，DCNF））一同取得的這些郵件包括美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）和副主任雷恩（H. Clifford Lane）的通訊紀錄。

電郵內容包括去年1月20日，一名世衛官員討論了當月稍早對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行的流行病學分析，並表示這份報告「極為機密」，「只能交給」傳染風險戰略與技術諮詢小組（STAG-IH），而「不該散布更廣」。

世衛去年2月13日向前往中國的國家衛生研究院官員送交簡報文件，要求他們先與中國達成協議，再分享資訊。郵件指出：「重要：請將此視為敏感文件，在我們與中國達成協議之前，勿公開。」

還有雷恩和世衛技術官員韓恩（Mansuk Daniel Han）去年2月14、15日有關機密表格的對話。韓恩寫道：「這次的表格是根據中國的要求量身訂做，所以我們不能使用之前的表格。」

根據去年2月15日的郵件中，世衛組織中國辦事處負責人蓋立（Gauden Galea）通知前往中國的專家調查小組，他們在中國的所有活動將由中國政府的國家衛生健康委員會安排。

報導還引用去年3月4日，財新傳媒記者曾佳（Zeng Jia，音譯）寄給雷恩的郵件中指出，世衛派往中國的聯合專家小組所提報告中的病例數，與武漢衛健委公布的數字不一樣。

每日電訊新聞基金會總編輯巴頓（Ethan Barton）表示：「這些郵件在疫情爆發初期就已定調，顯然世衛從一開始就容許中國控制資訊流，而真正的透明至關重要。」

司法觀察總裁費頓（Tom Fitton）則指出：「這些剛披露的電郵顯示，在控制疫情訊息方面，世衛和佛奇所屬的國家衛生研究院對中國提供了特殊待遇。」