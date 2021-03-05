台灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.62%

根據臺灣證券交易所統計，110年3月5日發行量加權股價指數收盤為15,855.23點，較上週(110年2月26日)的15,953.80點下跌98.57點，跌幅約為0.62%，台灣50指數收盤為13,153.20點，較上週的13,221.66點下跌68.46點，跌幅約為0.52%，寶島股價指數收盤為18,049.15點，較上週的18,171.54點下跌122.39點，跌幅約為0.67%。產業別指數方面，漲幅以塑膠類指數上漲1.88%為最大，跌幅以航運類指數下跌2.50%為最大，未含金融類指數下跌108.53點，跌幅約為0.77%，未含電子類指數上漲96.64點，漲幅約為0.61%，未含金融電子類指數上漲73.58點，漲幅約為0.54%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3,031.91億元，全體上市股票成交金額為1兆2,389.16億元，股票成交量週轉率為3.12%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,868.53億元，占全體上市股票交易金額39.30%

第二名，電子零組件類1,645.00億元，占全體上市股票交易金額13.28%

第三名，光電類1,157.24億元，占全體上市股票交易金額9.34%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類12.45%

第二名，光電類9.06%

第三名，電子零組件類7.47%

累計今年年初開盤迄今共37個交易日，集中市場總成交金額為13兆2,437.45億元，市場日平均成交金額為3,579.39億元，股票成交量週轉率為29.61%，股票日平均成交量週轉率為0.80%。

2021年3月5日全體上市公司市場總值為新台幣48兆3,497.16億元，較上週(2021年2月26日)市值48兆6,265.84億元減少2,768.68億元，減幅約為0.57﹪。