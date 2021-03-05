新北首次線上國高中校長會議 邀臺科大及新創公司分享設計思考

新北市教育局今（5）日改變原校長會議實體模式， 首次以視訊方式線上召開國高中校長會議，約130位校長參與。 劉和然副市長出席感謝校長們辛苦防疫， 並期許與市府同心推動教育政策。 會中邀請臺灣科技大學及新創公司分享設計思考理念， 鼓勵校長們審視學校特色及優勢，透過設計思考及策略聯盟， 建立優質校園品牌。

劉和然副市長表示，因應疫情本次的校長會議改採線上辦理， 代表著未來教育發展與科技密不可分的關係。 新北市在2021年將以「科技」、「雙語」及「美感」 做為教育發展的三大核心，推動各項政策， 也期許各位校長運用設計思考建立科技、雙語及美感校園， 並運用產官學策略聯盟整合校際資源，精準定位及發展未來教育。

會中邀請到臺灣科技大學林承哲副教授與Team- 8玩具公司的執行長MR.Stephane Daucourt合作， 用雙語直播分享如何運用設計思考發展科技、雙語及美感教育。 來自法國的MR.Stephane Daucourt， 擅長帶領成員運用設計思考研發兒童益智教育產品， 他提到設計思考是根據需求，評估內外在條件後進行改變的過程， 這樣的歷程充滿美感，是難得的經驗。 林承哲副教授也以在史丹佛大學擔任訪問學者的經驗分享， 設計思考不是一套設計方法， 而是思考心態的培養及團隊合作的訓練，不保證成功， 甚至鼓勵失敗， 挑戰失敗後常常伴隨著挫折容忍力的提升及行動力的強化， 為未來成功奠下更深厚的基礎。

本次校長會議特別製作主題影片「校長是學校的多啦Ａ夢」， 描述校舍改建、學力提升及建置雙語環境等教育工作，校長就像多啦 Ａ夢一樣無所不能，運用各種策略解決各校難題， 一一化腐朽為神奇。以趣味方式生動描寫校長的真實生活， 引起與會校長熱烈迴響。現場劉副市長致贈「同心合力」 百寶袋感謝校長為教育的付出，袋中有新北市10所DT聯盟學校( DT聯盟指D.SCHOOL學校＋TechShop學校+ 其他學校策略聯盟)運用設計思考製作的木盒、銅鑼燒、 心形磁鐵及巧克力，取「同心合力」諧音， 期許學校與市府上下一心，齊力為新北教育開創新局。

這次共同設計木盒的永和國中高靖岳老師說：「 師生運用生活科技課程所學，動手實作將木盒做出書本的造型， 設計中融入美感，期待收到禮物的校長們能會心一笑！」 該校廖瑞林同學則說：「這樣的創作過程令人印象深刻！ 原來看似平常的生活小物都能透過巧思賦予意義，價值倍增。」

教育局表示， 這次DT聯盟學校師生設計木盒的過程也是設計思考能力的展現， 未來將持續協助各校發展學校的特色及優勢，並以培養兼具實作力、 創新力與專業力的未來人才為目標，與校長們共同為新北教育努力。