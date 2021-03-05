假日去哪玩？萬金杜鵑盛開中

新北市政府自108年起推動「萬金杜鵑鄉」計劃， 於萬金地區公園綠地及重要道路沿線廣植10萬株各式杜鵑， 並搭配在地地景及苗圃等置入萬金杜鵑品牌意象加強推廣，所以今年 來萬金不只看杜鵑，還有互動式彩繪可拍，受夠賞花車潮了嗎？ 到萬金來點不一樣的賞花行程吧！

農業局長李玟表示，杜鵑常見於公園綠地及路旁綠帶， 是極受歡迎的灌木，而萬金地區是臺灣質、量最好的杜鵑花產地， 不但在地的花農技藝超群，此地更是全臺最大的杜鵑花苗產地， 年產量約600萬株，全臺道路、 建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾1億元 ，目前育有高達約300種杜鵑品系。而且市府自108年起， 已在萬金地區的杜鵑公園、主要道路沿線如台2線、北28、北28 -1鄉道等處種植10萬株各式杜鵑，目前已陸續綻放， 預計花期約至3月底，歡迎民眾到萬金追杜鵑、 來趟超乎想像的萬金杜鵑之旅。

農業局亦指出，萬金地區的杜鵑苗圃已有大量杜鵑盛開，其中金山清 水農地附近的今之坊苗圃， 一旁的老屋磚牆上更特別邀請來自荷蘭的塗鴉藝術家FLEKS操刀 ，以奔放的對比色彩、高端的噴繪技巧與細膩視覺性的塗鴉技藝， 將萬金地區的山與海、以及杜鵑蜜斑意象， 揮灑於老屋旁不起眼的鐵皮工具室上， 沿小路前往一望無際的杜鵑苗圃， 再看到已傾頹的磚牆老屋塗鴉以互動式設計，使主軸「萬金杜鵑」 為主的公園椅、澆花器...等互動式繪畫更加有趣， 邀請大家來此紀錄下美麗的一刻！

想來個放鬆的賞花行程嗎？那就來萬金感受萬金杜鵑的魅力吧！農業 局也提醒，雖然賞花是於戶外空間，市民朋友仍應做好防疫準備， 保持社交距離、配戴口罩並隨身攜帶酒精或乾洗手消毒， 賞花不忘防疫！