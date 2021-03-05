富邦金控旗下台北富邦銀行與工會續簽團體協約

為穩固和諧的勞資關係，富邦金控旗下台北富邦銀行今(5)日與台 北富邦銀行企業工會續簽團體協約，以具體行動保障員工權益， 持續開創勞資關係新里程碑，凝聚組織團結協助企業永續發展， 目標成為友善照護員工之企業典範，並進一步創造企業、 員工雙贏的良性循環！

台北富邦銀行今日舉辦團體協約簽約典禮， 由台北富邦銀行總經理程耀輝代表， 與台北富邦銀行企業工會簽訂團體協約。 行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局局長陳信瑜、 全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、 秘書長韓仕賢等貴賓也蒞臨出席見證。

台北富邦銀行行政長劉明藩表示，台北富邦銀行於2015年與工會 簽定第一次的團體協約，建立優於法令的勞動條件及員工福利， 更於前次團體協約屆滿前，展開工會團體協約之協商， 歷經討論後達成共識，提供多項優於法令之員工福利， 包括針對受到職災之員工可額外申請定額住院關懷金3600元， 展現對員工之關懷；而在生育及育兒福利方面，除法定8週產假之外 ，增加第九、十週優於法令之產假，提供員工自由選擇，其中， 第九週為發給全薪，同時在生育補助上，第一胎補助1萬元， 第二胎起每名胎兒補助2萬元，也另提供0至6歲子女每年3000 元的育兒補助，讓員工無後顧之憂；在親屬喪假條款部分， 針對父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者給予喪假12天， 大幅優於法定8天規範。

富邦金控人資長劉菁宜指出， 富邦金控連十二年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，更連續三年入選《 財星(Fortune)》雜誌全球500大企業(Fortune Global 500)，連續十一年獲《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》雜誌頒發「亞洲地區最佳公司治理」， 除了有亮眼的獲利以及國際媒體獎項肯定之外， 富邦金控也致力打造幸福企業， 旗下子公司除了本次台北富邦銀行續簽團體協約之外，富邦證券、 富邦期貨已於2019年續簽， 展現富邦金控與子公司致力打造勞資和諧的職場環境， 展現對員工具體承諾的決心。